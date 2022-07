A parroquia de Fafián, nas terras de Camba, celebrou con dúas xornadas de festa o Santiago Apóstolo,o seu patrón, que tamén o é das de Arnego neste municipio de Rodeiro; Castro, Catasós, Cercio, Gresande, Méixome e Sello no de Lalín; Sa en Dozón; Eideán e O Sexo no de Agolada; Fontao e Gres nas Cruces e Breixa e Taboada no de Silleda, celebrándose en moitas delas festas con actos relixiosos, verbenas e xantares,que algunhas aproveitaron tamén para festexar a Santa Ana e San Xoaquín e aínda a Virxe do Carme, Santo Antonio ou San Roque, moi venerados nestas terras dezás.

No podendo asistir a todas elas, estivemos na de Santiago de Fafián, parroquia cun importante patrimonio histórico, artístico - monumental e etnográfico, ben coñecida pola súa torre- tulla de Outeiro e a vila romana de Porta de Arcos, que agardan unha urxente rehabilitación que os libere da ruína; o pazo de Trasulfe, coa súa portada repleta de brasóns; o típico lugar de Outeiro con seus notables hórreos e eiras lousadas, pombais e antigas casas de labregos podentes e a súa igrexa parroquial que foi románica, con vellos retablos e notables imaxes.

En Fafián, houbo misa solemne nas dúas xornadas, procesións, actos oficiados polo párroco Alvito García Fente, e non faltou a parte profana con sesión vermú, verbena e xantares nas casas con parentes e festeiros chegados da contorna.

A misa solemne na primeira xornada do luns foi de campaña, coidando os ramistas que a así conviña pola grande asistencia, mentres que a do martes, foi no interior da igrexa parroquial, que conserva elementos románicos coma boa parte do arco triunfal, o tímpano dunha porta lateral, os canzorros, e a pía bautismal no camposanto. O retablo principal é neoclásico, estando presidido polo patrón Santiago Matamouros, unha imaxe nova, xunto coa Inmaculada Concepción que é das de vestir e ten festa propia en decembro e tamén se ven as imaxes do San Roque e Santo Antonio, que son as de mais antigüidade.

Nun dos retablos laterais barrocos, que ben puido vir da desaparecida capela da Santa Eufemia do Faro onde fican algúns restos así coma da fonte milagreira, pode ollarse a imaxe desta Santa e outra da Santa Bárbara. No outro retablo, están sonllas antigas tallas de Cristo Crucificado e San Benito Abade. Na primitiva igrexa da que aproveitou materiais a actual, tiveron os fidalgos do pazo de Trasulfe os seus enterramentos, que foron levados para a capela daquel, e varias labras e sepulcros foron parar a varias casas da parroquia, coma xa publicamos hai pouco neste xornal.

Na procesión van as imaxes da Inmaculada portada polas mulleres e o Santiago é levada polos mozos ata o cruceiro procesional . O cruceiro, obra de O Vila, mostra as imaxes de Cristo e a Santa Eufemia na cruz, e a do patrón Santiago no fuste, substituíndo hai uns quince anos a outro sen imaxes que estragara o bus escolar e que recomposto se atopa agora nunha encrucillada próxima.

Coa parte musical da festa, correron os grupos Xoldra e Ouro Negro, que animaron aos veciños desta parroquia de Camba que por tradición, teñen sona de pándegos e bailaríns, que non perderon a ocasión para bailar e se divertir, como se ve en poucos lugares.