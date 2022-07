José Crespo anunció ayer la posibilidad de ampliar la red de calor prevista para el Xesús Golmar, guardería municipal y auditorio a otros puntos neurálgicos de Lalín. El regidor manifestó en los micrófonos de Radio Lalín que “si ese district heating funciona bien, yo estoy pensando en hacer uno igual para el Lalín Arena por la piscina climatizada, también para el Concello y podrían entrar incluso los juzgados, aunque dependan de la Xunta”. Crespo incluso añade que “si me apuras, darle termias al consistorio antiguo que ahora es la biblioteca”. Al respecto, el mandatario también indica que “no estoy convencido de la biomasa porque yo tengo una experiencia negativa y es que en su momento la piscina climatizada funcionaba con pellets y hoy el multiusos Lalín Arena funciona con gas ciudad. Si ahorramos haremos un de district heating y sino no valdrá la pena hacerlo”.

El alcalde de Lalín también abordó otros asuntos de actualidad en su comparecencia radiofónica, empezando por el homenaje realizado el martes a Manolito y al que está previsto ofrecerle a Rafael Abeledo López, al que dijo que “quiero darle esta medalla en representación del pueblo de Lalín porque a nosotros nos ayudó a conseguir una oficina importante para Lalín y para la zona centro de Galicia”, en alusión al centro de documentación donde se tramitan DNI y pasaportes por la Policía Nacional.

Crespo alabó el trabajo realizado por los talleres organizó en Lalín “con 800.000 euros que se invirtieron en los formadores y en los alumnos que cobraron e hicimos un trabajo muy bueno en el Paseo do Pontiñas, del que podemos presumir y nos da un caché importante porque lo utiliza mucha gente”. El alcalde también se refirió al asunto relativo a la gratuidad del Parking Europa cuya ordenanza será llevada mañana a pleno. “La idea es que a partir de As Dores sea gratis las 24 horas. Si a las 24 horas no se quita el coche, lo multamos con 20 euros y si permanece un día más otros 20. Queremos que rote y ayude al comercio ya que el parking tiene una capacidad enorme de plazas y buscamos que esté lleno”, apunto Crespo sobre esta iniciativa relativa al parking lalinense.

Por último, el mandatario de Lalín recordó la importancia de la puesta en marcha del comité de seguridad porque “queremos protegernos de posibles ciberataques que ahora es muy probable que ataquen una administración y pongan una cota para desbloquear”. Crespo terminó loando las ventajas de completar el Camino de Santiago tras acabarlo este fin de semana.