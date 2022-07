El comercio por internet dispara el trabajo de las modistas

Aunque llevaba ya años haciéndose un hueco, el comercio on line vive una época dorada desde el estallido del coronavirus, hasta el punto de dejar casi sin efecto las campañas de rebajas de las tiendas locales. Sin embargo, las compras a golpe de click tienen un pero: al no poder probar ni tocar la ropa, uno se expone a que la talla no sea la adecuada o a que los tejidos disten mucho de los que aparecían en el sitio web de compras.

Cabe la posibilidad de devolver la prenda, sí, pero en varias ocasiones lo trámites a seguir invitan al comprador a quedarse con la prenda en cuestión y recurrir a una modista para adaptarla a sus necesidades. Desde Silleda, María Álvarez Taboada asegura que “cada vez hay más encargos de arreglos, y en ocasiones se trata de, digamos, súper arreglos, porque las tallas vienen desfasadas”, hasta el punto de que para algún cliente casi ha tenido que desmontar la pieza adquirida. Su carga de trabajo es tal que “necesitaría cuatro manos más” para cubrir todos los pedidos. "A veces tenemos problemas de confección, con vestidos que son más largos de un lado que de otro" Pero el problema no está solo en las tallas, sino también en la mala confección, como nos explica Nidia Rodríguez, responsable del taller Máis que arranxos en Lalín. “A veces tenemos prendas compradas en internet y que tienen una mala confección, como vestidos que son más largos de un lado que de otro”. Hay, además, prendas fabricadas en China en las que los moldes que se usan para ropa de mujer apenas tienen pecho ni pinzas, con lo que las modistas tienen que encargarse de arreglar el busto de la prenda, pero también de entallar caderas o añadir un complemento, como un cinturón. “La gente prefiere arreglar la prenda en vez de devolverla, para evitar esperas”, añade. La mayor parte de la clientela de las modistas son mujeres, que acuden para arreglos en ropa del día a día, pero también de fiesta y eventos, que han adquirido por internet. El auge del comercio on line es tal que hasta pueden comprarse vestidos de primera comunión. “El cliente puede enviar las medidas del niño o niña, y la verdad es que el traje viene con tallas muy aproximadas”, puntualiza María Álvarez. Y ya que hablamos de eventos, en la localidad lalinense de Prado, María del Carmen López Barcala confecciona a medida los trajes para quien va a recibir este sacramento religioso, y también confecciona vestidos de novia y madrina. Explica que la relajación de las medidas para contener la pandemia sanitaria motivó un repunte de encargos el año pasado. Ropa personalizada Preguntadas por si compensa confeccionar trajes a medida, estas tres modistas tienen claro que no. “Hay mucho interés por parte de los clientes en encargar un traje a medida, pero yo tendría que meterme en mesas de corte muy grandes, y lo cierto es que este tipo de encargos suponen mucho trabajo”, argumenta la modista trasdezana. Nidia Rodríguez añade que una prenda de ropa a medida tendría que cobrarse a un precio más elevado del que suele tener hoy en día. ¿Por qué? “Porque las modistas tenemos que ver muchos detalles de la prenda y de la persona. Tienes que hacer al menos dos pruebas de esa prenda, en función de la complejidad de la misma y del cuerpo de la persona, y cada prueba incrementa el valor del vestido o traje. Y el cliente no acaba de entender que le estás confeccionando una prenda personalizada”. Pero no todo se reduce a comprar por internet. Hay quien también encuentra en el fondo del armario un vestido de la madre o abuela y que, gracias a las modas cíclicas, es posible (y también sostenible) volver a sacar a la calle gracias a los arreglos de las excelentes manos de las modistas. Las cremalleras duplican su coste La vorágine de los arreglos en las prendas compradas por internet para adaptarlas al cliente es tal que el volumen de trabajo de las modistas es muy alto a lo largo de todo el año. “Sí detecto un cierto descenso de encargos la semana posterior a Carnaval”, aclara María Álvarez. Y sobra decir que la temporada alta comienza en primavera, con la celebración de eventos, cenas, fiestas y demás reuniones familiares y de amigos que han podido ir recuperándose desde el verano del año pasado. Por otra parte, ningún sector se libra de la subida de costes por el aumento de la luz, el agua y el gas, así como por las dificultades en el envío de suministros. Por eso, entre las modistas, el encarecimiento de sus arreglos también ha hecho acto de presencia para poder cubrir gastos y también la adquisición del material preciso. María Álvarez explica que sí hubo que elevar las tarifas debido a algunas subidas como las de las cremalleras, que ahora cuestan casi el doble “y pese a que el material sigue siendo el de siempre, o incluso peor”. Hubo también un cierto incremento en el precio de las telas, al que hay que añadir que para determinados encargos las modistas no pueden abastecerse en Lalín y tienen que desplazarse a tiendas especializadas de Ourense o Santiago.