Acoso telefónico, la usura moderna

Las deudas. Esos problemas que quitan el sueño a gran parte de la sociedad actual, transversales e indiferentes al hemisferio en el que se vive. Adquirirlas es prácticamente inevitable, pero algunos las llevan mejores que otros. El endeudamiento crece, curiosamente, en épocas de bonanza económica. Cuando uno siente que puede permitirse esa casa, ese coche, esa reforma o ese viaje. Así suelen contraerse estas obligaciones, con el inocente deseo de mejorar. No obstante, ligadas a ellas existe otro fenómeno que aparece en las vacas flacas, cuando uno pierde la solvencia, y no puede hacer frente a las devoluciones. Entonces entra en juego uno de los principales motivos de consulta en las oficinas de consumo locales: el acoso telefónico por parte de empresas de recobro.

Para los que no estén familiarizados con este tipo de entidades– son aquellas que actúan como intermediarias entre la parte deudora y la reclama el dinero. Así, esta última cede los datos del primero al agente intermediario para que se haga cargo del cobro, introduciendo al cliente en un fichero de morosidad sin previamente notificárselo. Un cometido que se lleva a cabo mediante métodos de ética cuestionable basados en el acoso, las amenazas y la intimidación.

“No buscan solucionar el problema, sino asustar e intimidar” Kim Llobet - Agente de consumo

En el punto de atención estradense, las visitas por este motivo están a la orden del día. La procedencia varía, pero las más asiduas tienen que ver con facturas de compañías telefónicas o eléctricas, y en un plano menos habitual, deudas contraídas con bancos. Independientemente de las particularidades de cada caso, todos cuentan con un factor común: las constantes llamadas telefónicas, a cualquier hora del día, en cualquier día del año. Kim Llobet, a cargo de la institución, asegura que “llegan sin saber qué hacer, desesperados porque ya no pueden aguantar más el cansancio que la situación les provoca”. Para Llobet, el principal problema tiene que ver con “una falta de comunicación entre la compañía que cede los datos y la que gestiona el cobro. De hecho, es muy común que se reclamen deudas ya saldadas o no reconocidas por el presunto deudor. Es decir, que no existen”. Un ejemplo sería una factura que ya ha sido pagada, pero fuera de plazo, u otra que no se ha pagado por el cliente no comprender el motivo del importe y no estar de acuerdo con este.

“Reclamar sale a coste cero y pone fin al acoso telefónico” Pablo Rodríguez - Abogado

Por un importe de 80 euros, las llamadas y los mensajes, incluso las visitas, pueden ser constantes. La coordinadora de consumo en A Estrada cuenta que “la finalidad de esta práctica no es en ningún momento conocer el motivo del impago, o las circunstancias del deudor. Tampoco se busca ofrecer facilidades para que ese dinero se pague, o el dilema se resuelva. Lo que persiguen es la frustración, el temor y el cansancio de las personas. Que al final pagues por saciedad”.

Cuando los vecinos y vecinas de A Estrada acuden a sus puertas en busca de ayuda, en Consumo los remiten a dos expertos en estas cuestiones: Pablo Rodríguez, de Honoriza, y Jesús Gómez, de Woinfi. Ambos llevan años gestionando reclamaciones a las empresas de recobros y aquellas que les ceden los datos bajo la premisa del derecho de honor, ateniéndose a la vía civil, y que por lo general resulta en una retirada inmediata del cliente de los ficheros de morosos y posterior indemnización económica de entre los 3.000 a los 12.000 euros.

“La gente siente que se merece esas llamadas por no poder pagar” Jesús Gómez - Abogado y periodista

El vacío legal a la hora de regular estas prácticas existe y responde a intereses económicos que resultan en una falta de legislación al respecto. Con todo, desde Consumo recomiendan “no tener miedo. Hay que preguntar y recibir orientación. Ellos no tienen porqué salirse con la suya”.

Estigma, culpa y repercusión psicológica

Los profesionales que tratan con este tipo de cuestiones, sea Consumo, o abogados, señalan un factor que a simple vista puede pasar inadvertido, y este es el daño psicológico que los que sufren estas situaciones de acoso acaban experimentando, y que en muchos casos derivan en depresiones severas y trastornos de ansiedad.

La psicóloga estradense Verónica Barros explica que el principal factor en estos casos tiene que ver con “la carga mental. Un problema ocupa tu mente, y no puedes deshacerte de él aunque estés ocupado en otras tareas. No se va hasta que se soluciona”. Pero además, entran en juego otros dos factores, como apunta Gómez “en España, por la cultura que tenemos, sentimos que la deuda es un motivo de culpa, sentimos que merecemos esas llamadas porque no fuimos capaces de pagar”; y el estigma, lo que frena a muchos de los que sufren estas prácticas por temor a ser juzgados socialmente. Al combinar los tres elementos, resulta difícil imaginar un ser humano que no se vea sobrepasado por la situación.

“Los que sufren estas situaciones lidian con una gran carga mental” Verónica Barros - Psicóloga