El Partido Popular de Silleda está preocupado por el informe de evaluación de riesgos elaborado por el departamento de Intervención del Concello, y que será debatido este jueves. Desde las fila populares señalaron que en este informe se señala que por el Concello se está “incumpliendo con las normas que rigen la contratación de obras, suministros y servicios, lo que supone un riesgo muy alto de que se detecten, entre otras irregularidades, expedientes de contratación incompletos, falta de procedimientos, riesgo de fraccionamiento del objeto de los contratos, uso indebido del contrato menor y tramitación y ejecución irregular de los contratos del Concello”. Para los populares este informe, “que sigue recogiendo estas irregularidades así como el informe elaborado el año pasado, refleja la gravísima situación que se vive en el Concello de Silleda en materia de contratación, y que se materializó en ilegalidades como la cometida con los contratos de obras que denunció el PP en el último pleno”.

Según señala Ignacio Maril, “desde el propio departamento de Intervención se está advirtiendo que las cosas no se están haciendo bien, y que las consecuencias pueden ser muy graves por estas irregularidades, que se reproducen también en materia laboral y de la normativa de Facenda y de recursos locales, y mientras tanto el señor Cuíña sigue sin hacer nada por solucionarlo. Las razones que tienen el señor Cuíña y sus concejales para seguir actuando de esta forma sólo las conocen él y su equipo cómplices en última instancia de esta forma de actuar”, pero desde el PP van a pedir explicaciones y responsabilidades por todas estas irregularidades. Los populares piden el cese inmediato de esta forma de actuar del gobierno municipal: “hay que detener de inmediato esta forma de actuar del señor Cuíña y su grupo de gobierno. Están trabajando con el dinero de todos los vecinos y tienen que someterse a los controles y normas que impone la ley para garantizar un uso adecuado de los recursos públicos, y al servicio de los intereses del pueblo de Silleda y no de cualquier otro tipo de interés. El Concello no es su finca privada, pero parece que el alcalde no lo acaba de entender, y piensa que puede hacer lo que quiera sin dar ningún tipo de explicación y sin rendir cuentas”.