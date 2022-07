La recogida selectiva y la gestión del residuo textil han permitido recuperar más de 11 toneladas en Silleda durante el primer semestre por parte de Humana Fundación Pueblo para Pueblo, el equivalente a 45.700 prendas. El 90% de todas ellas verán alargado su ciclo de vida gracias a la reutilización y el reciclaje, dos elementos claves para la economía circular y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo de calidad (empleo verde). Además, esta gestión del residuo textil ha evitado la emisión de 69 toneladas de CO2. La entidad sin ánimo de lucro ha recuperado 11.306 kilos de enero a junio por 10.751 en el mismo período del año pasado, con un incremento del 5,2%. El residuo textil (ropa, calzado, complementos y textil de hogar, entre otros) se deposita en los contenedores instalados en una serie de espacios de fácil acceso y que se vacían periódicamente para garantizar un buen servicio.

Las 45.700 prendas recuperadas son almacenadas inicialmente en la planta de transferencia que Humana tiene en Santiago y posteriormente se clasifican en la planta de preparación para la reutilización que tiene en Leganés (Madrid). “El primer objetivo siempre es la reutilización, porque el artículo más sostenible es el que ya se ha fabricado y no tiene más costes ni impactos de producción; después, el reciclaje; por último, cuando no queda más remedio, la valorización energética o su envío al vertedero”, afirma Rafael Mas, director de Proyectos y Relaciones Externas de Humana. “Agradecemos enormemente las donaciones de la ciudadanía”, añade Rafael Mas, “sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Y es que cada ciudadano se deshace anualmente de entre 20 y 30 kg de textil, pero en los municipios con recogida selectiva no se alcanzan los 5 kilos de media”.