Libros para as medras é o título dunha colaboración centrada nos libros destinados á infancia e a xuventude. Para as medras porque os libros axudan a medrar. Fano sempre, pero nestas etapas da vida os corpos crecen e a roupa escapa.

Entre a rapazada e os libros hai un suxeito interposto que somos nós, as persoas adultas, que llos agasallamos e suxerimos.

Sempre é recomendable levalos de librarías e bibliotecas, deixarlles que escollan, que os collan nas súas mans, que os caten ao ler ou mirar as imaxes e que aprendan a coidalos. Elixir ben é moi importante e, para iso, débese ter en conta a máxima de que só se pode querer o que se coñece. Só cando temos a información suficiente podemos seleccionar o que ten máis calidade. Se lles permitimos elixir un libro, sen máis axuda, sucede como cando nos colocamos diante duns produtos descoñecidos e nos deixamos levar pola cuberta do dvd de música coreana ou do envoltorio dun caramelo que nunca probamos. Nós debemos ser quen vaia achegando as claves para que podan escoller con criterio.

Falamos de libros en galego; uns escritos nesta lingua, a nosa. Outros traducidos, e imos supor que estes son os mellores que nos podían traer dende outros idiomas. Debemos entrar neste campo sen medo porque temos moito e bo. A nosa literatura está á altura das que nos rodean. Non é gratuíto que o último premio Lazarillo o recibira por terceira vez Ledicia Costas cun libro escrito en galego. É a primeira vez que sucede e pásalle a unha escritora galega. Medramos!

*Docente