O Concello de Lalín celebrou onte o Día de Galicia cun pasacalle dos Cabezudos de Laxeiro acompañados do “Carballo da Manteiga”, co que tamén se rendiu homenaxe ao universal creador de Donramiro no cabodano do seu pasamento neste Ano Laxeiro 2022.

O desfile tivo lugar a partir das 19.30 horas, con saída da Avenida Luis González Taboada para despois percorrer as principais rúas da localidade. Compre lembrar que os Cabezudos de Laxeiro son pezas exclusivas propiedade do Concello, que están inspiradas no cadro do pintor lalinense “A familia da Romea”. A comitiva tinguiu de música e cor os distintos sitios de Lalín polos que pasou, en especial as terrazas cheas nese momento de veciños e visitantes. Deste xeito, o concello lalinense quiso festexar tanto o 25 de xullo como o ano adicado ao autor de “Trasmundo”.