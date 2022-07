El alcalde de Lalín, José Crespo y la concejala de Cultura, Begoña Blanco presentaron ayer a programación del festival Lalín Marcha. Un evento que contará con la actuación del grupo Revólver y que tendrá lugar el 27 de agosto en el Campo da Feira Vello un espacio abierto y amplio con entrada gratuita para todos los interesados.

La edil explicó que esta era una propuesta que su partido tenía en el programa electoral y que querían cumplir antes de terminar el mandato. También afirmó que la agrupación estará expectante para comprobar la acogida que tiene esta iniciativa por parte de la ciudadanía. Blanco, asimismo, señaló que “hace años que este programa movía a toda la población de los alrededores y también de todo Galicia, y esa es la idea que tenemos”. La concejala expresó también que el Concello de Lalín lleva haciendo una programación cultural muy importante durante estos tres años y que lo seguirán haciendo con el fin de ayudar a todos los empresarios y hosteleros, así como con la intención de atraer gente a nivel turístico.

Este concierto estará protagonizado por el grupo Revólver, una banda española que tiene más de 20 años de trayectoria musical y ahora mismo continúa de gira tras dos años parados como consecuencia de la pandemia. Begoña Blanco afirmó que este conjunto musical “está orientado a un grupo de entre 30 y 50 años”, pero afirmó que el Lalín Marcha no irá siempre en esa línea y que las próximas ediciones podrán estar orientadas a un público más joven, o incluso de edades más avanzadas. La idea principal es crear un ambiente festivo en el municipio lalinense con la actuación de un grupo musical que tiene un público muy concreto y fiel. El ayuntamiento espera que paulatinamente estos macro conciertos se puedan ir reactivando. Además, el grupo de gobierno está trabajando en ideas de cara al año que viene, lo que supone la modificación de programas que no funcionaron bien y el mantenimiento de aquellos que sí han tenido buena acogida por parte de la ciudadanía.

Crespo confirmó el deseo del consistorio de reactivar el programa Lalín Marcha que durante los tres años anteriores no se pudo celebrar a causa del poco margen de maniobra del que disponían en 2019 y por la situación sanitaria en 2020 y 2021. El primer edil aseguró durante la presentación que espera que este concierto sea un éxito y confirmó que la mítica banda española no estará sola en el escenario, sino que contará con un telonero, que todavía estar por definir y que se anunciará próximamente. El alcalde también explicó que la fecha del concierto “es a finales de agosto, no termina el verano pero si el mes, y creemos que puede ser una fecha bastante buena para recuperar lo expuesto en el programa”.