La parroquia estradense de Couso albergará, durante el día de hoy, una jornada musical en el espacio natural de A Praíña a partir de las 21.30 horas de la noche. El evento, que está organizado por la asociación local “A Praíña-Entreaspontes”, contará con la actuación del dúo Rusty James and Fringe, una agrupación musical formada por los artistas Arturo Delgado y Cora Velasco. El público asistente al concierto podrá escuchar un buen número de canciones pertenecientes a las décadas de 1950 y 1960, que Delgado y Velasco se encargarán de interpretar con su particular estilo. Con el espectáculo de Rusty James and Fringe, la asociación “A Praíña-Entreaspontes” pretende seguir ampliando el catálogo de actividades que están convirtiendo al recinto de A Praíña en un lugar muy visitado por gente de la zona. El próximo evento que tiene programado la entidad local para este espacio natural bañado por el Ulla es una pulpada el lunes, con motivo del Día de Galicia.