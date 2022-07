La junta de gobierno local de Lalín desestimó la alegación presentada por un particular por la retirada de su vehículo de madrugada, estacionado delante de un vado en la calle P. El denunciado aduce en primer lugar que la placa de vado no tenía las condiciones propias de una señalización oficial y al mismo tiempo que su turismo habría sufrido daños en la parte delantera y trasera que podrían haberse producido durante la evacuación del mismo al depósito municipal. El afectado considera “ilegal” la retirada del turismo pues dice que la señal de vado estaba pintada a mano y exige al Concello que asuma los daños ocasionados en su vehículo, además de reclamar imágenes que acrediten que estaba ocupando la entrada a un garaje.

El gobierno, apoya su alegato en un informe de la Policía Local en el que se alude a la recepción de una llamada alertando de que un vecino no puede acceder a su garaje, identificado con un vado numerado. Acto seguido se ordena la evacuación del turismo, en el que sí se aprecian daños en la parte delantera. La junta de gobierno rechaza la reclamación del particular, pero aclara que el hecho de no tomar fotos puede implicar la exigencia de la correspondiente responsabilidad contractual para la concesionaria del servicio.