La protección de nuestro escudo

La llegada del verano provoca sequedad en todo el cuerpo, es por ello que durante estos tres meses de calor hay que estar atento especialmente al cuidado de la piel de todo el organismo.

Expertos como la dermatóloga Sandra Peña recomiendan tener la piel limpia y preparada antes de la temporada estival. Asimismo, un factor fundamental es la hidratación, tanto interna, por lo que se debe aumentar exponencialmente la ingesta de agua, como externa con el empleo de cremas hidratantes de uso diario. Además de esto, el uso de protección solar es fundamental. Uno de los principales errores que se comete es emplear este producto solamente cuando se va a la playa o piscina a tomar el sol. La realidad es que mientras se está en la calle el sol nos incide de igual manera, por ello, antes de salir de casa es de vital importancia aplicarse cremas con factor de protección del 30 o 50.

Varios estudios afirman, además, que la alimentación es un componente clave para cuidar la piel. En esta época del año se recomienda más que nunca ingerir frutas y verduras que son alimentos ricos en antioxidantes que contribuyen a la prevención de la degeneración celular.

Los pies también sufren

Si el cuidado de la piel es de vital importancia durante estos meses, los pies también necesitan ser tratados con atención y cuidado. El aumento del sudor, así como prescindir de los calcetines que protegen al pie, provoca que aumenten las lesiones, la propagación de hongos o el daño de la propia piel. Así, realizar unos buenos hábitos y seguir ciertas pautas de prevención como emplear calzado transpirable, tener el pie bien sujeto o prescindir del uso excesivo de chanclas evitarán posibles percances. Los podólogos, encargados del cuidado y tratamiento de todo tipo de afecciones que afecten a los pies, insisten en la necesidad de prevención, así como de actuación rápida en caso de tener algún problema, ya que se pueden agravar rápidamente. Esto último se dificulta, ya que los servicios de podología en Galicia aún no entran en la sanidad pública, lo que para la podóloga Ana Requeijo es “un eslabón que falta en la cadena sanitaria gallega”.

“Es fundamental usar protección solar factor 30 o 50” Sandra Peña López - Dermátologa de Clínica Deza

Sandra Peña López, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid en 2015, es especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología por el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Además, en su formación destaca la realización de numerosos cursos de diversas ramas de la dermatología como: dermatoscopia, dermatopatología, cáncer cutáneo y psoriasis, entre otros.

–¿Requiere la piel un cuidado especial durante el verano?

–En ese aspecto, he de decir que depende del tipo de piel de cada uno. Lo que si es fundamental es el uso de factor de protección solar, siempre del 30 o del 50. Además otros aspecto importante para no dañar demasiado el tejido cutáneo es evitar fotoexponerse entre la una y las cinco de la tarde.

“La crema tenemos que reforzarla cada dos horas”

–Menciona usar factores de protección 30 y 50, pero existen cremas solares con menor porcentaje, ¿deberíamos evitar usarlas?

–Esta cuestión, de nuevo, depende de la piel de cada uno, pero por el tipo de piel que se tiene en Galicia, que está entre el fototipo 1 y 3, sí que se deberían usar altos factores de protección. También es muy importante usar cremas solares en los días nublados, porque la gente se confía y es justo ahí cuando más quemaduras se producen.

–Cuando habla de fototipos, ¿a qué te refieres?

–Pues el fototipo 1 se identifica con las personas de piel muy pálida y delicada, se encuentra en las personas pelirrojas. El 2 es para la gente con cabello rubio y la piel clara, son personas que casi siempre se queman con el sol. El fototipo 3 representa a sujetos rubios o morenos, que pueden tener la piel clara u oscura.

–¿Cada cuánto deberíamos reforzar la protección solar?

–Sería conveniente reforzar el factor de protección cada dos horas y siempre que se salga del agua, porque aunque existan cremas waterproof no son cien por cien efectivas.

–Además de echarnos crema, ¿qué otras opciones hay para cuidar la piel?

–La gente puede optar por usar elementos físicos que los ayuden a evitar la extrema radiación solar. Pueden emplear sombreros o sombrillas cuando vayan en la playa.

“Un zapato desgastado puede dañar la espalda o la cadera” Ana Requeijo Constenla - Podóloga

La podología es una rama de las ciencias de la salud que poco a poco va cobrando importancia en la cadena sanitaria. Ana Requeijo Constenla, graduada tanto en Enfermería como en Podología y doctora por la Universidad de A Coruña, lleva más de 10 años atendiendo a pacientes en su clínica de A Estrada.

–Existe un gran desconocimiento general de la profesión. ¿Cuál es la labor de un podólogo?

–Los podólogos tratamos todas las enfermedades relativas al pie: la piel, las uñas encarnadas, los dolores por fascitis o artritis, todas las alteraciones que se pueden producir por lesiones deportivas… Además de ayudar en temas de prevención, no nos dedicamos únicamente a retirar callosidades o cortar uñas.

–En verano suelen aumentar las citas y la demanda de tratamientos de distinto tipo. ¿A qué se debe?

–En el verano se ven más los pies y también duelen más, ya que hay más roce con el calzado y se produce más sudor. Es una suma de estética y salud.

“Usar chanclas en exceso puede derivar en lesiones”

–¿Qué se debe de calzar en época de verano y altas temperaturas?

–En verano se debe de favorecer una continuidad con el calzado del resto del año. Hay que buscar siempre tejidos lo más naturales posible. Si se usan deportivos no se deben de poner sin calcetín, la piel no debe de estar en contacto directo con el material del deportivo. Se pueden utilizar sandalias, pero buscando siempre que el pie esté confortable y bien sujeto, ya que de moverse se causarían fricciones y posibles lesiones. El uso excesivo de chanclas no es nada recomendable, porque hacemos que el pie se esfuerce y sufra, derivando muchas veces en fascitis o lesiones de distinto tipo.

–Dice que elegir un buen calzado es importante. ¿El nivel de desgaste tiene la misma importancia?

–Muchas veces no revisamos el calzado y nos aparecen lesiones en los pies que no sabemos de dónde vienen. La plantilla o la suela del zapato gastadas pueden provocar distintas afecciones, incluso que caminemos de forma antinatural y surjan dolores en rodillas, cadera o espalda.