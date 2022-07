A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada albergou onte a presentación da 27º edición do Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela, na que se fixeron públicas as bases desta nova entrega do tradicional certame literario estradense. No acto estiveron presentes Juan Manuel Constenla, presidente do Comité de Seguimento do galardón, Juan Andrés Fernández, como vogal do Comité de Seguimento, e José Manuel Bouzas, que ocupa o cargo de secretario dentro do Comité de Seguimento y que formará parte do xurado durante o certamen.

Esta nova edición do Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela manterá a mesma tónica dos anos anteriores. O galardón pretende homenaxear ó mellor traballo publicado en lingua galega, en calquera dos medios de comunicación escritos. O gañador desta XXVII edición do certame literario poderá outorgarse a un só traballo ou a unha serie de publicacións, sempre que non sexan máis de cinco. O premio inclúe unha dotación económica de 1.000 euros que, como avanzou a organización durante a presentación do certame, estará suxeita ás correspondentes obrigas tributarias. Os interesados en participar no prestixioso concurso literario celebrado na Estrada, poderán presentar traballos publicados ata o próximo 31 de agosto, mentres que o prazo de recepción de escritos finalizará uns días despois, concretamente o martes, día 6 de setembro.

Os traballos non teñen que ser de autoría propia, se non que tamén poderán ser presentados por lectores de todo tipo. Deste xeito, a intención da organización é a de realizar un certame aberto a todo o público e que non se convirta nun concurso pensado unicamente para xornalistas e demais autores. Polo tanto, os autores, autoras ou calquera lector que desexe participar no XXVII Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela deberán enviar un exemplar dos traballos publicados, que deben ir acompañados dunha serie de datos relacionados cos contidos presentados, como son a data de publicación do traballo, o nome do autor ou autora e o medio ó que pertence. Toda esta información deberá enviarse á sede da Fundación de Exposición e Congresos da Estrada, localizada na zona deportiva da localidade, ou trasladala a través de internet ó enderezo electrónico fecae@expoestrada.com.

Como todos os anos, o xurado cualificador do certame estará integrado por membros do Comité de Seguimento do Premio, actuando un deles como presidente do premio e o outro como secretario, que terá voz, pero non voto. A resolución deste xurado cualificador será totalmente inapelable unha vez se publique, nunha data que aínda está por confirmar. Do mesmo xeito, aínda non está claro o día, nin o lugar exacto no que se entregará o premio, aspectos que se farán públicos nas próximas semanas. En caso de necesidade, o xurado poderá declarar deserto o premio e non nomear un traballo gañador. Ademais, os orixinais non premiados poderán ser devoltos previa solicitude, nun prazo máximo de trinta días a partires da data do fallo e a organización do premio resérvase o dereito de publicación dos traballos premiados. Por último, os membros do Comité de Seguimento que acudiron á presentación non deixaron pasar a oportunidade de sinalar que as persoas que desexen participar nesta convocatoria deberán aceptar, en todo momento, as bases do concurso.

Homenaxe a un ilustre

O Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela leva o nome dun dos persoeiros máis ilustres da historia estradense. Manuel Reimóndez Portela naceu na parroquia de San Miguel de Castro no ano 1916 e foi un médico, escritor e político que mantivo unha gran relación ca Estrada durante toda a súa vida. Como doutor, exerceu na súa aldea natal, onde acabou recibindo o alcume de “O médico dos pobres”, debido ó trato que concedía ós seus pacientes, independentemente da súa condición social. Reimóndez Portela foi alcalde da Estrada nos anos oitenta, e gran parte da súa obra como escritor afonda no patrimonio cultural da capital da comarca de Tabeirós.

Dous anos despois do seu falecemento, no ano 1996, o Concello da Estrada decidiu homenaxear a memoria de Manuel Reimóndez Portela a través dun certame literario que mostrara un certo compromiso coa cultura e a lingua galega. Dende a primeira edición do concurso, na que se premiou ó mestre estradense Olimpio Arca, outras moitas personalidades relevantes da cultura galega lograron ser galardoadas con este prestixioso homenaxe anual. Por exemplo, o recoñecido editor e político cospeitense Miguel Anxo Fernán Vello acadou o Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela no ano 2003, mentres que o destacado escritor crucés Xosé Neira Vilas tamén recolleu o galardón na edición de 2009. Nesta nova entrega do tradicional certame literario estradense, a intención da organización é seguir mostrando apoio á cultura galega e poñendo en valor o traballo dos autores que escriben cas nosas letras.