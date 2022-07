El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, asegura estar “profundamente cansado de que Crespo no coja el toro por los cuernos con la situación sanitaria de Lalín, mientras insulta a los representantes de la oposición llamándonos chismosos”. Piensa que Crespo considera más prioritario pagar 90.000 euros en orquestas o 40.000 más en grupos como Revólver en lugar de luchar para que se dote a Lalín de medios sanitarios. “Crespo llega a decir que el gobierno anterior no hizo nada y lo gracioso es que después de más de una década el CIS lo firmé yo, además de la cesión de terrenos al Sergas”, afirma “Crespo sólo firmó dos convenios a bombo y platillo y el CIS lleva ya tres años de retraso, y sólo habla de multitud de reuniones que no se concretan en nada”, afirma el exalcalde de Lalín. “Crespo es –prosigue Cuíña– el alcalde de los sobrecostes en obras públicas por gestionarlo mal y tarde, el regidor de un pueblo con la peor sanidad de Galicia, el rey de la deuda que tienen que pagar los vecinos, y el emperador de la propaganda al que le traiciona hasta el subconsciente cuando afirma que su gestión no se ve pero está”. Considera que no quiere reivindicar ante la Xunta todo lo que está sucediendo.