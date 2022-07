El movimiento vecinal de Cerdedo para conseguir atención médica en su centro de salud no cesa. En esta ocasión, tres representantes de la iniciativa cerdedense se presentaron en el Concello para pedir al gobierno local y al alcalde, Jorge Cubela, que se involucre más en la petición de un servicio sanitario de calidad en el municipio.

En el documento que presentaron en el Consistorio, transcurrida menos de una semana desde la manifestación pública ante las instalaciones médicas, los vecinos reclaman “que el gobierno municipal tome parte en la problemática del Centro de Salud de Cerdedo, haciendo todo lo que esté en su mano para paliar lo deterioro en la asistencia sanitaria y la grave tendencia de no cubrir las bajas del único facultativo con el que contamos”.

Es pertinente recordar que, dada la ausencia del facultativo titular de la única plaza de este centro, los cerdedenses se quedan sin atención médica, o tan sólo la reciben durante un par de días a la semana. La situación se ve más agravada en verano, cuando en Forcarei sufren el mismo problema, lo que obliga a los enfermos de esta área a desplazarse a Pontevedra si desean ser atendidos. Algo que, según apuntan los representantes de esta iniciativa popular “es particularmente grave teniendo en cuenta el número de casos COVID que aún registra la localidad, la mayor parte, de personas mayores y vulnerables”.

Para ellos, que sus circunstancias no sean la excepción, sino la norma de los pequeños concellos del rural gallego no es un consuelo, sino un motivo de peso para seguir luchando por recibir una atención sanitaria eficaz. Aseguran que “sabemos que este deterioro del sistema sanitario público es algo general, pero en nuestra zona se ve agravado por el envejecimiento de la población y la distancia con otros centros sanitarios que puedan paliar estas carencias. El rural, a pesar de toda la propaganda y palabras bonitas, sigue siendo marginado. Por eso tenemos que estar de nuevo movilizándonos, porque por un lado tenemos un gobierno de la Xunta que hace oídos sordos a nuestras demandas básicas y por otro un gobierno central que nos dice que lo que hay que hacer ahora es aumentar el gasto militar”. Esta no es la primera vez que los vecinos de Cerdedo protestan por esta situación, por lo que la frustración es cada vez mayor.