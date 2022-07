“Voy a seguir surfeando mientras me sea posible”

El viento en su contacto con el agua del mar crea un movimiento que acaba formando olas. Cabalgándolas sobre una tabla puede verse con frecuencia al estradense Alejo “Keko” Ferreiro. Este joven surfista, nacido en el 2005, lleva toda una vida practicando un deporte que cada día tiene más popularidad tanto en las zonas costeras como en las de interior. Keko Ferreiro, tal y como se le conoce en el mundo acuático, vive por y para el surf y consiguió que el gusanillo entrase también en los demás miembros de su familia, que viven con él esta pasión. Además, sus experiencias y popularidad sobre la tabla le llevaron a superar los 4.000 seguidores en Instagram, una cifra más que reseñable para un chico de su edad..

¿Cómo fueron sus inicios en el surf?

–Empecé a surfear cuando tenía cinco años en la lanzada con mis padres. Un día me apeteció, mi padre me ofreció ir y ahí empezó todo. Mi padre surfeaba ya.

–Pese a su corta edad ya obtuvo buenos resultados en distintas pruebas. ¿Cuáles destacarías?

–Fui campeón gallego por primera vez con 10 años, en categoría sub-12. El año pasado quedé quinto de España en sub-16 y el pasado fin de semana competí en categoría open (adulta) en una prueba del campeonato gallego y quedé también quinto. Este año competí en varias pruebas del campeonato de Europa, una de ellas en Marruecos. Posiblemente al final de este verano vaya a Azores y a Francia a otras dos pruebas del campeonato europeo.

–¿Es sencillo financiar el material y la asistencia a las competiciones?

–Con el surf es difícil que te ayuden a pagar los viajes. Estos últimos años hubo a poca gente que le dieran dinero, tienes que tener buenos contactos, si no te lo tienes que pagar todo tú. Yo ahora tengo la ayuda de mis padres, la escuela Prado Surf y mis patrocinadores Brokenboard y SurfEars.

–¿Tampoco reciben ayudas económicas de la Federación Galega de Surf o de las distintas instituciones?

–Apenas recibimos ayudas económicas. La Federación Gallega de Surf da dos ayudas para todos y rara vez te van a tocar. Cada vez hay más gente, pero se ayuda menos, porque hay que repartir entre más. Habría que ayudarnos especialmente a los jóvenes, que aún tenemos opciones de participar en los grandes campeonatos del circuito mundial, en vez de ayudar a gente a la que le quedan dos o tres años de carrera. Además, la gente joven va dando más dinero cada año, es apostar por el futuro. En Galicia habrá cuatro o cinco de mi edad que estemos a un nivel más alto, pero al final los que tienen patrocinios es por contactos o amistades.

–¿Ser de A Estrada dificulta su relación con el surf?

–Al ser del interior el tema de surfear se complica, y eso que mis padres se involucraron con el deporte hasta el punto de gestionar varias de las escuelas de Prado Surf. Sobre todo, el problema es en el colegio, donde pocas veces me tratan como un deportista. Al ser de un pueblo de interior nadie se lo toma en serio, cada vez que tengo que justificar mis faltas por asistir a campeonatos me ponen problemas. No me creen, igual si fuese otro deporte tendría más ayuda.

–¿Cómo ve su futuro en el surf?

–Yo voy a intentar seguir surfeando lo máximo posible hasta que llegue un momento en el que no tenga patrocinadores ni dinero para seguir viajando, ahí lo pasaré a considerar un hobby. Pero por ahora es algo a lo que aspiro a dedicarme de adulto.–¿Considera que cumple con el clásico estereotipo de surfista que vemos por la televisión?

–A mí me gusta vestir bien, normal, y no me relaciono con el prototipo de surfista de las películas. La gente piensa que vivimos en furgonetas y somos como en la ficción, pero somos gente normal.

–¿Nunca se planteó dejarlo por todas las dificultades de las que vino hablando?

–Hubo un año tiempo atrás que pensé en dejar de surfear porque pasé una época muy mala, con muchos golpes en la cabeza y teniendo que ir a clase lleno de vendas… Pero al final no me gusta hacer otra cosa que no sea esta, si me gustase otro deporte igual hubiese dejado el surf, pero es lo único que me llena.