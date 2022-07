“Es fundamental fomentar el gusto por la lectura entre los niños”

Lalinense de nacimiento (1969), recibió en Galicia formación directa con Myriam Nemirovsky y con personas referentes en la enseñanza de la lectura y de la escritura en el contexto de uso social. Sus publicaciones y colaboraciones están relacionadas con el trabajo por proyectos y el diseño de secuencias didácticas de tipología textual, sobre todo en el alumnado de Educación Infantil

–Como lalinense que es, ¿qué supone para usted el volver a su tierra natal para impartir esta conferencia?

–Soy lalinense que presumo de ser de Lalín y vengo mucho, todos los fines de semana. Estoy encantada de que me hayan invitado a colaborar en este curso de verano y, me parece una suerte que, desde el aula de la UNED de Lalín, se organicen estos cursos. Creo que los ponentes son muy buenos, con unas presentaciones muy serias y de calidad. Me parece un lujo y agradezco terriblemente que me hayan invitado a participar.

–Su ponencia trata sobre la lectura y la escritura, ¿Por qué estas disciplinas en concreto?

–Es en lo que me he especializado y en lo que tengo más conocimientos que poder compartir con las personas interesadas en ese tema. El título de la ponencia es Leer y escribir. Cómo y cuándo, es decir, desde cuando se aborda ese aprendizaje y cuál es la estrategia metodológica que yo creo que debe ser la que se utiliza. Esa es la temática por la que me invitaron, porque es en lo que se supone que tengo mayor conocimiento.

–Habla sobre la importancia de aprender a leer y de comprender lo que se lee, ¿Cómo de importante son estos procesos?

–Son dos concepciones diferentes, se puede sonorizar un texto sin entender nada de lo que pone, y puedes no ser capaz de sonorizarlo de forma convencional pero sí interpretar mensajes a través de otros códigos. Hay métodos que separan los procesos, que creen que primero hay que desarrollar unas habilidades de codificación y que después, se da el proceso de comprensión. Yo creo que no, que son procesos que se tienen que dar de forma simultánea y, que al mismo tiempo que aprendes propiedades y características de ese texto que vas a leer e interpretar, evolucionas en el conocimiento de las propiedades del sistema de escritura,

–Usted imparte clase a niños de Educación Infantil, ¿es esta edad la adecuada para enseñarles a leer y escribir?

–Esto tiene que ver con la concepción metodológica que se utilice. Hay unas escrituras primitivas que hacen los niños con un mensaje y una intención comunicativa desde que empiezan en tres años. No creo que un niño de tres años tenga que leer, escribir e interpretar cualquier tipo de texto, pero sí que hacen escrituras primitivas que van evolucionando a lo largo de las propuestas didácticas, hasta llegar a dominar el sistema alfabético. Es un proceso que se debe de iniciar, que no se debe de cortar, pero que en ningún momento se debe exigir. No es un objetivo ni un contenido de la etapa de Educación Infantil.

–Usted como docente, ¿podría explicar de alguna manera como es el proceso de enseñanza de escritura a los más pequeños?

–Dar una respuesta así es complejo. Lo principal es trabajar con textos de uso social, es decir, introducir en el aula textos que se usan en la vida cotidiana. Los niños están rodeados de alfabetización, en los carteles, en la publicidad, en la lista de la compra… El planteamiento que hago es desde esos textos de uso social que rodean a los niños y niñas en su ambiente alfabetizador, cómo se puede llevar a abordar el conocimiento de escritura: la longitud de las palabras, por qué letras empiezan y terminan.

–¿Cree que es importante el fomentar el gusto por la lectura desde bien pequeños?

–Es imprescindible. Un niño que siente la necesidad de aprender a leer, va a hacerlo. Es el pilar fundamental, fomentar el gusto por la lectura, y eso pasa por hacer una buena selección de textos y que el docente sea el modelo de persona que lee y emplee en el aula textos de calidad.

–¿Qué valor considera que tiene el apoyo familiar para los procesos de lectura y escritura?

–Es importante compartir con las familias las metodologías, la concepción de la lectura y la escritura e implicarlos en el proceso. Sobre todo lo que hay que hacer es compartir con ellos cuales son las estrategias que se utilizan en el aula, para que ellos en su ámbito doméstico puedan acompañar este proceso pero sin interferir.

–¿Piensa que la tecnología y las redes sociales han ayudado a facilitar estos procesos?

–Todo depende del uso que se haga. Creo que el cambio tecnológico y digital ya hace tiempo que está implantado. Hay plataformas que son necesarias, pero considero que en las etapas iniciales no se debe de abusar de los dispositivos digitales. Es un problema que ahora mismo tienen los niños, emplean estos aparatos como si fueran cuidadores y hacen que se disperse la atención y dificultan los movimientos lectores de izquierda a derecha.