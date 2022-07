El Ayuntamiento de Vila de Cruces publicó ayer en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo) los precios definitivos para la asistencia a la Xuntanza de Maiores de 2022 que fueron adoptados por la junta de gobierno celebrada el pasado 12 de julio. Para las personas de 60 años o más empadronadas y para todos los jóvenes has 14 años inclusive, la entrada será de 10 euros. Los mayores de 15 años inclusive empadronados o no abonarán 20 euros y los niños de entre 0 y 8 años empadronados o no en Vila de Cruces podrán asistir de forma gratuita a esta celebración organizada por el gobierno local en reconocimiento a los mayores del municipio.