“Mi pasión real era ser maestro más que matemático”

Julio Rodríguez Taboada (Lalín, 1966) es el actual presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Lleva casi 30 años en el mundo de la docencia, trasladando sus cocimientos matemáticos en diferentes centros gallegos. Ha publicado el libro “Las matemáticas del arte” junto con la también profesora, Pilar García Agra, una obra que aúna el álgebra y el arte.

–¿Cómo se inició su pasión por las matemáticas?

–Mi pasión por las matemáticas realmente nace un poco llevada por lo bien que se me daban. Soy una persona que tuvo un aprendizaje en las matemáticas muy precoz. Siempre me gustaron, y creo que es así porque se me daban muy bien

–Sus padres se han dedicado a la enseñanza y ahora usted también, ¿siempre le ha interesado esta profesión?

–Mi pasión real era ser maestro, más que ser matemático. Yo siempre quise ser profesor de matemáticas, pero cuando estudié la carrera de matemáticas, la estudié con el objetivo de ser educador. Quise ser profesor de matemáticas porque era una asignatura que me interesaba mucho, se me daba bien, y aunque me siguen gustando las matemáticas, y para mí son muy importantes, siempre decidí mi formación, centrado en querer ser docente.

–¿Por qué cree que las matemáticas tienen tan mala imagen?

– Creo que tiene que ver con varias cosas, la enseñanza de las matemáticas tradicionalmente, aunque desde hace unos años hasta la actualidad está cambiando, se planteó como algo alejado de la realidad, como algo propio de “coquitos”. Cuando uno ve imágenes memes de alguien que no entiende algo o que está haciendo algo que parece muy difícil, lo que salen de fondo son siempre fórmulas matemáticas. A todos nos hace gracia, pero en el fondo acaba calando en las personas con la identificación de la matemática con lo difícil, con algo al alcance de unos pocos, para lo que estudiar mucho y ser muy listo para entenderlas. Personalmente opino que es una visión que a los docentes de matemáticas no nos ayudó demasiado en nuestro trabajo.

–Ahora está al frente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, ¿cómo surgió esto?

– Yo soy presidente de la Asociación Gallega de Profesorado de Educación en Matemática desde el año 2012. Esta asociación pertenece a una Federación nacional, en la que se encuadran sociedades como la nuestra pero de diferentes comunidades. Tocaba renovar la presidencia, y las personas que pueden optar somos solo los presidentes y presidentas de alguna de las sociedades federales. En conversaciones con otros compañeros y compañeras me animaron a presentarme. Como ellos pensaron que podría echar una mano y que podía aportar, pues me presenté y me dieron su apoyo. Mi elección como presidente se produjo en un Consgreso Nacional de Profesores de matemáticas, dentro de las Jornadas para el Aprendizaje en la Enseñanza de las Matemáticas (JAEM) que tuvo lugar en Valencia, a principios de julio.

–¿Qué objetivos esperan alcanzar con esta federación?

–La federación es una institución que colabora en muchísimas actividades, organiza unas y colabora en otras. Creamos iniciativas para el alumnado, como olimpiadas matemáticas por cursos, actividades de divulgación como Matemáticas en la calle, colaboramos con las administraciones formando parte del Comité Español de Matemáticas. Somos una institución muy activa, con muchas personas que trabajan y colaboran. Somos profesores y profesoras que dedicamos nuestro tiempo libre a intentar que la educación matemática mejore. .

–¿Es compatible estar al frente de la federación y continuar impartiendo clase?

– No queda de otra, hay momentos muy estresantes, en los que te coinciden varias actividades y tienes que dedicar parte de tu tiempo libre. Cuando uno adopta esta responsabilidad se asume que toca echar horas. Lo más difícil es cuadrar los desplazamientos, hay veces que hay seminarios o jornadas que son en fines de semana, en las que hay que marcharse un viernes y viajar a otro punto de España al ser docente también, intentas que tu alumnado sea lo menos perjudicado posible.