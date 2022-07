La Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de la parroquia lalinense de Bermés y la Asociación Cultural Punteirolo de Vila de Cruces son los premiados en defensa de la cultura tradicional por el colectivo cultural lalinense A Carballeira de Cercio. La concejala de Cultura de Lalín Begoña Blanco y Fernando Rodríguez, miembro de A Carballeira de Cercio lo anunciaron ayer durante la presentación de la XXIV Mostra de Baile Tradicional A Carballeira y los XVII Premios A Carballeira á Defensa das Tradicións que tendrán lugar este sábado a partir de las 21.45 horas. Además, el habitual nombramiento de socio de honor en A Carballeira es para María José Rodríguez. Blanco destacó el humor que siempre reina en esta actividad cultural de Cercio que se repetirá después del verano en el auditorio municipal de la capital dezana para todos los vecinos.

El representante de A Carballeira de Cercio explicó que el galardón en defensa de la cultura tradicional en el ámbito del término municipal de Lalín del año 2022 es para la mancomunidad de la parroquia lalinense de Bermés. Con esta distinción, la asociación de Cercio pretende reconocer su labor en pos de la recuperación del patrimonio histórico de O Carrio “poniendo en valor los petroglifos existentes y recuperando buena parte del monte de O Carrio para las visitas culturales que se están realizando”, en especial todo lo relativo a la excavación y a la importante recuperación de la capilla de San Adrao.

Dentro de la categoría comarcal, el premio recae en la Asociación Cultural Punteirolo de Vila de Cruces “por su trabajo, por asentar el folclore en el municipio vecino después de muchos intentos, ya que al final consiguieron consolidar una agrupación que cuenta con muchas actividades”, según señala Fernando Rodríguez. Entre ellas, el integrante de A Carballeira de Cercio subraya la organización del festival de San Cidre, uno de los primeros de sus características celebrados en la comarca de Deza y en el que precisamente A Carballeira de Cercio fue premiada durante la celebración de su segunda edición.

Emoción

En otro orden de cosas, Fernando Rodríguez no pudo evitar emocionarse al dar a conocer el nombre de la persona que será nombrada socia de honor este año a título póstumo. Se trata de su propia hermana, María José Rodríguez, que como recordó el miembro de A Carballeira de Cercio “estuvo siempre al lado del grupo, era una mujer que seguía a A Carballeira en cada viaje y fue una de las mayores seguidoras de la agrupación”. Entre lágrimas Fernández también señaló en su intervención que “con este nombramiento, el grupo quiere reconocer su gran aprecio y hacerlo llegar a toda su familia”.

Fernando Rodríguez también explicó que debido a la actual pandemia todavía no pueden contar con agrupaciones procedentes de otros puntos de España en la Mostra, pero que espera que lo puedan hacer conforme sigan levantándose las distintas restricciones por parte de las autoridades sanitarias.

Guión de “O Naranxo” de Ramón de Valenzuela

La XXIV Mostra de Baile Tradicional A Carballeira incluirá la puesta en escena de un guión teatralizado de fuertes raíces dezanas. Fernando Rodríguez explicó que desde hace tiempo A Carballeira de Cercio tenía pensado rendirle un sentido homenaje a la figura de Ramón de Valenzuela. Con tal motivo, el colectivo cultural lalinense pidió a su homólogo Xirandola la cesión de un libreto sobre la obra O Naranxo del insigne autor de A Bandeira. El propio Fernández se pondrá en la piel del mítico personaje en una representación que se llevará a cabo de forma intercalada en el programa de este sábado. El espectáculo que ofreció en 2017 Xirandola lleva por título O Naranxo, el mismo que el popular libro de relatos que escribió Ramón de Valenzuela en 1974. En aquella ocasión los bailarines danzaron sobre el escenario del auditorio Manuel Dopazo una muiñeira de Fonsagrada o una jota de Navia de Suarna, entre otras, intercalándose con la lectura de párrafos de dicha obra. Con ese homenaje, el grupo de baile que presidió Marita Casal quiso sumarse a la reivindicación de un Día das Letras Galegas de aquel año para el autor de Non agardei por ninguén, As bágoas do demo e Era tempo de apandar. Por otro lado, en el programa del certamen de A Carballeira de Cercio también se contará con la presencia como invitado al coro Voces da Terra de Vila de Cruces que ofrecer un recital en el descanso de la representación. En total, sobre el escenario habrá unas 80 personas ofreciendo esta muestra de cultura tradicional.