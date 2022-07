“Se puede vivir bien de la música contemplando todos los caminos adyacentes”

Bajo la denominación de “¿Y después qué?, el profesor Josep Sancho ofreció ayer una conferencia sobre el futuro profesional de los músicos enmarcada en el programa del Xacobeo Clarinet Fest. Especialmente interesado en la divulgación de la música actual, ha fundado el Trío Guinjoan y la orquesta de cámara Cambra XX.

–¿Considera necesaria una charla como la que ofreció en Lalín?

–Por supuesto. Intento que sea algo cercano y útil a través de mi experiencia y de cómo ganarse la vida que es de lo que fue la conferencia. De ganarte la vida en el mundo laboral del día de mañana. A nivel de profesión está complicada la cosa, entonces pues hay que saber gestionarlo correctamente.

–No debe de ser nada fácil plantearse una vida laboral dedicándose en exclusiva al clarinete.

–En esta charla he querido subrayar que lo más importante en el futuro, y no sólo en la música, en general, es la versatilidad. Hay que ser versátil. No puedes prepararte para un oficio porque este oficio se puede terminar o puedes llegar a un callejón sin salida sólo con los estudios. Sí que es verdad que hay un montón de caminos adyacentes que están por descubrir y cada vez serán más importantes. Tú puedes ganarte la vida a través de la música de forma profesional haciendo varias cosas de las que has aprendido y no solamente una.

–¿Cómo ve el futuro dentro de este ámbito tan poco valorado?

–Tengo que decir que en ese sentido yo veo un futuro muy esperanzador. El vivir de tu trabajo haciendo varias cosas y no sólo del clarinete, contemplando todos los caminos adyacentes profesionales.

–De todas formas, en este país algo está fallando para que los músicos no puedan vivir de lo suyo.

–Mis dos hijos estudian Superior en el Conservatorio y por ahí vienen mis reflexiones. Te digo de verdad que yo veo el futuro muy esperanzador. Creo que te puedes ganar la vida como músico bien y de una manera muy digna siempre y cuando tú estés bien formado –que no significa que tengas títulos–, que seas una persona curiosa y que desees husmear en otros campos de la música que no sea el clarinete. Al fin y al cabo es un instrumento que te limita muchísimo.

–¿A qué se refiere?

–Si tú eres un gran violinista vas a encontrar trabajo seguro. Pero un gran clarinetista es más difícil. Hay que formarse en varios oficios y cuando se presente una oportunidad nueva estés listo para responder. No sabemos cuántos oficios nuevos nos va a brindar la sociedad del siglo XXI y esto es así.

–¿Qué le parece el Xacobeo Clarinet Fest de este verano?

–De todos los festivales que estuve en Lalín sin duda este es el mejor porque el elenco de profesoradi es brutal y porque realmente es un festival. Es un curso fantástico. Yo mismo no dejo de aprender en eventos como el de Lalín.

–¿Qué le faltaría para ser el mejor del mundo en su categoría?

–Yo creo que pocas cosas. La afluencia de alumnado es bastante grande pero a lo mejor muchos no viajan hasta aquí por la lejanía o por el motivo que sea. Te lo digo sinceramente, de los festivales en los que he estado creo que este es el mejor del mundo por lo que ofrece. Los niños no sólo vienen a dar clase porque la oferta es enorme.

Boquillas, piano y ensemble en la cuarta fecha

El Xacobeo Clarinet Fest vivirá hoy su cuarta jornada con una presentación, una conferencia y los habituales dos conciertos en el Casino y la Praza da Igrexa de la capital dezana. El Conservatorio acoge de 13.30 14.30 horas una presentación y una charla sobre las distintas boquillas de los clarinetes. Por la tarde, en Recreo Cultural, de 19.30 a 20.30 horas habrá un recital de piano de Alicia G. Permuy y Cristina Esclapez junto a los clarinetistas Josep Fuster y Sergio Pires, con piezas de Rossini, Bozza, Weber y Poulenc. Por la noche, a partir de las 21.00 horas, el Xacobeo Clarinet Ensemble ofrecerá una actuación con los solistas Wolfgang Puntas y Emilio Espasadín, que interpretarán a Rossini, Molter, Mendelsshon, Reineke y Pasculli.