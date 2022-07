“Tratamos o tenis coma un reflexo da vida”

O tenis está a vivir un gran momento tanto a nivel nacional coma internacional nos últimos anos, con rivalidades históricas e un continuo goteo de novos xogadores. Lonxe dos focos e dos Grand Slams, o estradense Miguel Sánchez leva anos traballando para que o nivel do tenis da vila sexa referente en Galicia. Cun proxecto serio e coidado, o xoven adestrador creou fai tres anos a MS Academy, previo paso a ser seleccionado coma coordinador das escolas de tenis do Recreo Cultural, onde a súa man está deixando pegada.

–Como funciona MS Academy?

–A MS Academy é un nome de marca, pero nós basicamente manexamos as escolas do Recreo Cultural. A escola levámola entre un adestrador de Vilagarcía, Daniel Rivas, e eu. Ademais estamos intentando formar novos adestradores que nos axuden; a miña irmá Fátima leva case un ano adestrando e hai algunhas rapazas máis que están aprendendo por se no futuro necesitamos botar man delas.

–Este vai ser o seu terceiro ano levando a escola do Recreo Cultural. Como foi a evolución dende os comezos?

–Cando collemos as rendas disto fai tres anos apenas había uns 15 alumnos, non existía case a escola. Crecemos grazas a diversos factores, coma o da pandemia; moita xente quixo probar outros deportes e o tenis tiña a vantaxe de que sempre se puido practicar. Agora mesmo chegamos a uns 130 alumnos e, sendo un equipo dun pobo, competimos contra grandes escolas de cidades con 300 ou 500 alumnos.

–Cantos grupos levan en total?

–De xaneiro a xullo tivemos 14 equipos entre as distintas categorías, máis outros 4 de cadetes e veteranos que xogan de setembro a decembro. En total tivemos uns 18 equipos. Este ano a cifra será aínda maior xa que o club pode ampliar o número e temos aínda máis xente, así que dobraremos algúns equipos facendo A e B.

–Os 130 alumnos son todos da Estrada?

–A inmensa maioría si, hai algún de Santiago ou dos Tilos, pero case todos son de aquí. É un club cun ambiente moi familiar, tanto a directiva coma os pais están moi implicados co tenis.

–A nivel competitivo como foron os resultados desta tempada?

–Estamos moi contentos. O ano pasado o equipo absoluto feminino ascendeu a División de Plata, que é case a mellor liga de Galicia, e pese a que este ano descenderon, competiron moi ben para ser un equipo tan xoven. Os equipo alevín masculino e feminino, o xuvenil feminino e as veteranas +35 quedaron campións nas súas ligas. Ademais, o infantil masculino foi subcampión, o absoluto masculino B ascendeu a segunda división e o absoluto masculino A quedamos a piques de ascender a Plata.

–Cal é a clave para acadar éxitos?

–Dende que chegamos temos o reto ambicioso de ser un club de referencia en Galicia, que é moi complicado pola diferencia do número de alumnos. Sempre competimos contra todos e traballamos duro para ser mellores, intentamos inculcar a filosofía do esforzo máis alá de gañar ou perder. Tratamos o tenis coma un reflexo da vida, nunha entrevista de traballo tamén vas estar solo coma na pista.

–Os alumnos implícanse moito?

–Si. Agora mesmo estamos facendo un intensivo de verán cos alumnos, entre Dani e eu facemos unhas 10 ou 11 horas de clase ao día, que é duro para todos pero non hai queixa. Pese ás altas temperaturas do verán, os equipos cadetes adestran catro días á semana, catro horas cada día e o resto de equipos mínimo dous días dúas horas por xornada. É destacable que en verán, tendo tantas alternativas apenas falten a adestrar.

–Tamén xestionan a escola de pádel do Recreo Cultural. Existe competencia entre as dúas modalidades ou combinan ben?

–Son públicos diferentes, os rapaces non xogan ao pádel porque prefiren o perfil competitivo que lles da o tenis, e os nosos adultos do tenis tampouco están moi pola labor de facer o cambio, coexisten ben e non se comen terreo.