El Partido de Popular de Forcarei manifiesta su “profundo pesar” ante la situación de los servicios sociales del municipio. Los populares destacan que de los últimos once meses solo hubo disponibilidad de asistencia social doce días, lo que provoca que muchos vecinos no reciban determinados servicios como los de dependencia. También dicen ser conocedores de usuarios que siguen pagando el SAF de libre concurrencia pese a tener reconocida su situación de dependencia. La portavoz del PP local, Belén Cachafeiro, habló sobre la posibilidad de que exista un excesivo gasto de las arcas municipales, “no cabe duda de que el presupuesto de servicios sociales durante once meses da para muchas fotos”. Así mismo, Cachafeiro llamó a los concejales a que traten el tema, puesto que “hay dependientes sin atender, otro sin iniciar el expediente y también familias que están a planificar su vuelta al cole sin que se les pagaran las ayudas del curso ya terminado”.