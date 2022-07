El Partido Popular de Agolada hizo ayer una valoración “satisfactoria” de la organización por parte de la Xunta “una vez más” del Corazón da Artesanía y al mismo tiempo reprueba el trabajo del alcalde Luis Calvo durante la celebración del evento. Los populares aseguran no entender el “silencio del gobierno” a la hora de hacer su propia valoración sobre el certamen. Además, Carmen Seijas considera que “el alcalde demostró una vez más no estar a la altura de las circunstancias, no atendiendo como es debido ni a los cargos de la Xunta que acercaron, ni tan siquiera facilitar el bienestar de los artesanos”.