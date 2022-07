La Plataforma de Afectados polos Eólicos de Vila de Cruces advierte de la “amenaza” que supone el parque de Rodeira, en fase de exposición pública, tras la publicación del correspondiente anuncio en el DOG (Diario Oficial de Galicia) del pasado 30 de junio. El colectivo se reunió para hacer frente a esta iniciativa, que afectará también al vecino territorio de Lalín. Sostiene que contará con aerogeneradores de unos 240 metros de altura situados a 300 metros de casas y a 500 de dos núcleos de población.

La plataforma denuncia “incumplimiento de la normativa y falta de transparencia informativa” del Concello de Vila de Cruces por no haber comunicado el período de alegaciones en su tablón de anuncios. Además, tras revisar la documentación relativa al proyecto, en el anexo del informe de impacto ambiental presentado por Green Capital Power SL en agosto de 2021 se recoge la respuesta del gobierno cruceño, que concluye que “no hay ninguna consideración que realizar”, ya que “las actuaciones comprendidas en dicho proyecto no suponen una incidencia que implique ninguna modificación”. Exige al ejecutivo “un posicionamiento claro y una actuación firme y transparente ante la invasión eólica que sufre el concello”. Anima a la ciudadanía a informarse y firmar alegaciones contra una problemática que también llevará ante la Valedora do Pobo.

El colectivo ya registró más de 1.500 alegaciones a la línea de alta tensión que unirá una nueva subestación en Carboeiro con este parque y el de Cunca, así como a la línea de evacuación del eólico Serra do Farelo.