La ola de calor aumenta la mortandad de las granjas en intensivo y merma la producción

La ola de calor que está asediando las comarcas desde hace ya un par de semanas tiene más consecuencias que la dificultad para conciliar el sueño, o la sensación de bochorno y agotamiento. De hecho, algunas actividades económicas empiezan ya a comprobar la dureza de estas temperaturas inusuales. Un ejemplo es el sector primario, que depende en gran medida de las cuestiones meteorológicas. Dentro de este, las explotaciones agrícolas son de las más perjudicadas, teniendo que echar mano de un protocolo diseñado sobre la marcha para paliar los daños de la canícula.

Las explotaciones avícolas se sitúan entre las más susceptibles a pérdidas. Esto se debe a que las aves son mucho más sensibles a las temperaturas. Cuando son jóvenes necesitan unos 32 grados para sobrevivir, mientras que una vez crecen, más de 20 grados podría suponer su muerte. Por ese motivo, las granjas invierten un alto porcentaje de capital en medios de refrigerado para que las naves permanezcan frescas. El ganadero José Castro cuenta que “en mi caso, lo estoy llevando bien. Por suerte tengo cabezas jóvenes, de a penas 19 días, por lo que el calor les viene bien. Los que tienen pollos son los que lo estarán pasando mal. Nosotros usamos cisternas de refrigeración, pero la tensión es constante, por miedo que ocurra una avería, que dejaría muy poco margen de tiempo para salvar la producción”.

El calor no sólo es perjudicial para las aves más viejas, sino que en esta industria de cebo una subida del mercurio supone también que los animales suden y pierdan apetito, dificultado así que puedan ganar el peso requerido para ser vendidas a superficies comerciales.

Su compañera de gremio, María Iglesias, que también cuenta con una explotación avícola, coincide con las palabras de Castro. En su caso, los pollos también son pequeños, apenas dos semanas de edad, por lo que no sólo no tiene que refrigerar, sino que ahorra poner la calefacción. Con todo, la empresaria añade otro factor, y es que “nosotros utilizamos refrigeración con agua, que al entrar en contacto con el estiércol del suelo les produce un daño leve en las patas. Al venderlas, sanidad penaliza por esos pequeños daños, llegando a imponer multas. Si seguimos así, acabarán sancionándome. Pero ahora mismo es una cuestión de que sobreviva o no”. A este respecto, Iglesias sostiene que la legislación a veces no se corresponde con el día a día de un ganadero.

Si bien tanto Iglesias como Castro están sorteando airosamente las amenazas de la canícula al encontrarse al comienzo de un nuevo ciclo, en unas tres semanas pollos crecerán, y si para entonces no ha enfriado el tiempo “nos arriesgaríamos a perder toda la producción”, asegura María. En ese estadio se encuentra Juan Rodríguez Filloy, que cuenta con unas 39.000 aves en su explotación, todas ellas a punto de ser vendidas al haber alcanzado el tiempo de cría. En esta semana Rodríguez ha perdido 200 cabezas a manos del calor, aunque sostiene que “no es una mala cifra, en estas circunstancias es bastante normal”. Su nave cuenta con ventilación tradicional– ventanas. Y refresca el ambiente con tres ventiladores de alta potencia. Sin embargo, en caso de producirse una avería “en un día de claro, si parasen los ventiladores, en media hora podrían morir todas las cabezas”. Esto supondría un enorme impacto económico en su empresa. Pese a todo explica que “gracias a las ventanas que generan ventilación natural, en un caso como ese podría conseguir más tiempo que otras naves más herméticas”.

El ganado bovino, por otra parte, también sufre las represalias de la canícula. El ganado de leche, que es mucho más sensible que el de carne, según manifiesta Román Santalla, ganadero y responsable de Unións Agrarias, que añade que “en leche la caída de producción acumulada es del 10%, y en algunas granjas sobrepasa el 20%”. Mientras que en carne, según los ganaderos Jose Castro Jacobo y Félix Blanco, lo que más preocupa es la posible falta de prado, al secarse progresivamente el campo. De hecho, Blanco comparte que “de momento se lleva bien porque aún queda algo de prado verde, pero a medida que pasan los días este se viene abajo, al igual que el agua, que disminuye”. Castro coincide con las declaraciones de su tocayo de gremio, pero puntualiza que “nosotros ya hemos empezado a dar silo al ganado, cuando normalmente esto no era necesario a estas alturas”.

De igual modo, Blanco asegura que “hay que tener tanto ganado como se pueda gestionar y mantener”, en alusión a aquellas explotaciones que cuentan con más cabezas que hectáreas de pastoreo. Por otro lado, ambos concuerdan en que lo más importante es que los animales cuenten con agua suficiente para hidratarse, aunque el agua también está resultando problemática para muchos hoy en día.

Como ya se venía previendo ante la falta de precipitaciones recogidas a lo largo del otoño e invierno, el verano llega más seco de lo habitual. Prueba de ello es la escasez de agua en ríos, fuentes y pozos. Loli García, al frente de una explotación avícola en Silleda, cuenta que “no hay agua. Los animales están bebiendo mucho más a causa del calor, pero las fuentes están mermadas. Esto nos obliga a tirar de los pozos mucho antes de lo normal”.

En este aspecto, los ganaderos caprinos Isaías y Miguel Medela concuerdan en que este elemento se ha convertido en un arma fundamental para hacer más llevaderas las temperaturas al ganado. De hecho, ellos han tenido que diseñar un plan para paliar los efectos del bochorno a sus 150 cabezas, que consiste sacarlas al prado mucho más temprano que de costumbre y a las doce del mediodía movilizarlas hacia una carballeira para que pasen las horas de calor a la sombra. El problema es la falta de riego en estos terrenos, lo que les obliga a llevar el agua ellos mismos, para que los animales puedan beber. En total, Miguel estima que “se gasta una media de 400 litros diarios”, por lo que deben coordinar el uso del manantial y del pozo para poder surtirse de este bien.

Las explotaciones cunícolas también deben echar mano de la manguera para paliar los efectos de las altas temperaturas en los conejos, regando las instalaciones por dentro y por fuera. Estos roedores no toleran bien el calor, según comenta la ganadera Antonia Ramos, “está muriendo conejas preñadas, y las que no tienen problemas para concebir. El pelaje, del que no se pueden desprender, no ayuda, y además pierden una enorme cantidad de peso. En nuestra granja estamos teniendo muchas dificultades para mantener los espacios frescos. Con agua y ventilación”.

No obstante, el agua no es la única arma que los ganaderos usan actualmente para crear un buen clima en las granjas. El consumo de electricidad se ha visto drásticamente elevado ante la urgencia de mantener frescos los espacios para garantizar la supervivencia de las cabezas.

Loli García sostiene que “en mi granja no ha habido mortandad por ahora, pero para ello hemos tenido que tirar de la luz, con el sistema de refrigeración funcionando sin para las 24 horas del día”. Un coste más que se sube al del petróleo y los piensos. Pese a todo, el sector no pierde la esperanza de que pronto, las temperaturas sean más amables.