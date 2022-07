Pedro de Monteagudo, ¿un legado real?

Os veciños de Cerdedo están moi orgullosos de que dous arquitectos famosos que traballaron no século XVII, Pedro de Arén e Pedro de Monteagudo, sexan nativos deste concello. Pedro de Arén, nacido en Arén, foi o que fixo a capela do Santo Cristo e torre dos sinos da catedral de Ourense, entre outras moitas obras. E Pedro de Monteagudo está considerado mellor arquitecto que o de Arén, por se lle atribuír o deseño da capela de Nosa Señora do Rosario e da fachada da igrexa conventual de Sobrado dos Monxes, obras que lle deron moita sona. Pero isto é así?

Ata agora e con datos biográficos erróneos dados polo investigador Antonio Rodríguez Fraíz considérase que Pedro de Monteagudo adiantou ao arquitecto Domingo de Andrade (1639-1712) na creación de formas arquitectónicas grandiosas e ornamentais, pero sabendo que Pedro de Monteagudo (1652-1700) era trece anos máis novo, é difícil de soster isto.

A capela de Nosa Señora do Rosario e a fachada da igrexa conventual de Sobrado dos Monxes son realmente unhas obras barrocas grandiosas, ata poderiamos dicir que están no cumio do barroco. Pero dado que dita capela foi erixida en 1672-74 e a fachada en 1674-76, dificilmente se pode admitir que os monxes de Sobrado escollesen a Pedro de Monteagudo para facer esas obras, xa que só tiña 20 anos cando se iniciaron as obras da capela e ademais era analfabeto.

Pero presentamos máis argumentos de peso. No libro de Obras do convento cando en 1674 se menciona por primeira vez a Pedro de Monteagudo aparece no apartado de labrantes, é dicir, de escultores. Por iso dise que cobra 4’5 reais por xornada mentres que os asentadores da pedra cobran 6 reais. Se fose arquitecto e non labrante sen dúbida cobraría bastante máis que un asentador de pedra.

Ademais, vemos que Pedro desde xaneiro ata xullo de 1676, cando está a facerse a fachada da igrexa de Sobrado, estaba na Coruña traballando xunto a seu irmán Domingo (1641-1677), que levaba a cabo as obras de construción da capela de Nosa Señora do Rosario no convento dos dominicos da Coruña. Domingo foi sepultado o 2 de xaneiro de 1677 e foi Pedro quen continuou coas obras ata o seu remate nese verán.

Polo tanto a inscrición que aparece en dita fachada sobre a imaxe da Virxe, que pon: “Pedro de Monteagudo me hiço, 1676”, non se refire a seu labor como arquitecto da fachada, senón que fai relación a seu labor como escultor, quizais da imaxe da Virxe da Asunción, patroa dos Cistercienses, que sobre a porta principal preside a fachada e que está debaixo dun escudo grande de Castela e León con insignias imperiais e na parte alta un Calvario.

Ligado a Sobrado

Pedro de Monteagudo estivo ligado ás obras do convento de Sobrado toda a súa vida, pero non sabemos exactamente en que consistía o seu traballo, xa que pode ser que simplemente fose o encargado de que se fixesen as obras segundo as trazas doutro arquitecto. En efecto, a capela do Rosario e a igrexa de Sobrado, segundo Fernández Gasalla, ten “una intensa vinculación con el estilo de Domingo de Andrade, que fue ya percibida por Sánchez Cantón cuando atribuyó a dito maestro su autoría. En este mismo sentido se ha manifestado Folgar de la Calle, indicando que resulta lógico que los monjes de Sobrado acudieran al maestro de obras de la catedral de Santiago, como arquitecto de mayor prestigio de la región”.

Polo tanto, a visión de Pedro de Monteagudo como gran arquitecto barroco é máis que cuestionable, xa que tanto a capela de Nosa Señora do Rosario como a fachada da igrexa do convento, que ata agora xente cualificada consideraba obras de Pedro de Monteagudo, non o foron. E as outras obras que se poden considerar da súa autoría non tiveron a repercusión nin a calidade, que se podería esperar del.

(Nota final: Un estudo máis pormenorizado poderá verse en breve na revista Nalgures, da Asociación de Estudios Históricos de Galicia e/ou na súa páxina web).