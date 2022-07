El Régimen General de Protección de Datos (RGPD) y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), probablemente, sean las dos normas de obligado cumplimiento que más van a impactar en el desenvolvimiento digital de las entidades del sector público. En este sentido, el Concello de Lalín lleva meses trabajando para hacerse con la certificación del ENS tanto para lo que es el Castro Tecnológico como para el Padroado Cultural. En definitiva, el blindaje digital de estas dos instituciones ante posibles ciberataques se ha convertido en algo prioritario para el gobierno local, tal y como quedó ayer reflejado en la comparecencia de los ediles Paz Pérez y César Reboredo y el funcionario Carlos Vence.

Pérez explicó que sobre este importante asunto “los objetivos están claros: mejorar la seguridad de la información, fomentar la relación electrónica con la ciudadanía y hacer fiable, confiable y segura toda la actividad municipal”. Además, la teniente de alcalde de Lalín anunció que “en breve, todas las personas que se acerquen a este Castro Tecnolóxico van a tener que identificarse. Esa identificación puede ser muy interpretable. Esta es la casa del pueblo y de todos, pero también nos obliga a saber a qué venimos y quiénes somos”. Paz Pérez no aclaró cuál sería el sistema de identificación elegido pero consideró que no habrá ningún problema para poder ponerlo en práctica. Y añadió que “esto se va a hacer extensible al Padroado Cultural porque es una responsabilidad y queremos que también tenga las mismas condiciones de seguridad y las mismas garantías. Todos recordamos aquella preocupación e inquietud que en el verano de 2020 tuvimos por un posible ataque tanto nosotros como otras administraciones. Lo que sí fue cierto es que nos interrumpió durante casi una semana el desarrollo de la actividad municipal y no queremos que algo parecido vuelva a ocurrir”.

La número dos del gobierno local también desveló que “llevaremos todo nuestro sistema a la nube y esperemos que todos los servidores del Concello de Lalín estén en el formato de Data Center y que eso pueda ser realidad en el primer trimestre de 2023. La certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) pretendemos que a mediados de 2024 sea una realidad”.

Por su parte, Carlos Vence realizó una pormenorizada exposición sobre la utilidad del ENS en una entidad como el Concello de Lalín. Vence desveló la creación este jueves del primer Comité de Seguridad de la Información del consistorio compuesto por el alcalde, el secretario municipal, el concejal de Novas Tecnoloxías, el departamento de Informática, jefaturas de servicio, el Delegado de Protección de Datos, que será Daniel Murcia, y un miembro de la oficina técnica. Este nuevo organismo será informado regularmente del estado de la seguridad, se reunirá con carácter ordinario cada tres meses y “no es un comité técnico”, subrayó el funcionario lalinense.

La Política de Seguridad de la Información (PSI) del Concello de Lalín es de obligado cumplimiento para todo el personal municipal incluyendo el de los proveedores externos. La PSI se desarrollará por medio de una normativa de seguridad que afronte aspectos específicos. Estará a disposición de todo el personal municipal, en particular aquellos que utilicen, operen o administren los sistemas de información y, también, las comunicaciones.