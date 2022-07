Tamara Alves e Ness Morais amosan as súas creacións feministas en Cortegada

Tamara Alves e Ness Morais mostran as súas creacións para o Mulleres extramuros, de transformación do espazo público rural a través da arte urbana, que se está desenvolvendo este ano por primeira vez na parroquia silledense de Cortegada. Teu corpo é de terra e auga, da portuguesa Tamara Alves, representa a unha muller da contorna natural e foi elaborado co obxectivo de integrar a peza na paisaxe, convivindo cos animais e observando á veciñanza. Ness Morais, de Silleda, amosa á muller rural como a protectora da cultura galega, tanto da sabedoría relacionada coa natureza, coma da tradición musical. Este sábado poderase ver o resultado final das obras elaboradas por sete mulleres artistas nun acto ao que asistirá a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e que estará conducido pola presentadora e actriz Neves Rodríguez.