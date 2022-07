Redes que generan redes

La tercera jornada del curso de verano de igualdad, que durante esta semana se está desarrollando en el Auditorio Municipal de Lalín, acogió ayer una charla sobre ciberactivismo feminista de la mano de Irantzu Varela Urrestiziala (Portugalete, 1974). La periodista, creadora y presentadora de El Tornillo –microespacio feminista de La Tuerka primero y de En la frontera, de Público TV, después– destacó la importancia que durante estos años han tenido las redes sociales, como herramienta positiva, para el avance del feminismo.

Durante su intervención, Varela incidió en que “este movimiento se puede entender desde tres formas distintas. En primer lugar, se trata de una teoría política con siglos de antigüedad, puesto que las mujeres de años anteriores también pensaban acerca de las desigualdades”. La diferencia con lo actual es que la idea que se manejaba es distinta, esto se debe a que es un pensamiento revolucionario y dinámico que se va adaptando al contexto y que, por ende, está en constante cambio.

La segunda acepción recoge el feminismo como un movimiento social que vivió su mayor auge el 8 de marzo de 2018, cuando tuvo lugar una movilización histórica por la igualdad de las mujeres.

Por último, se entiende como una forma de vida. “Es involuntario, no sales indemne de las manifestaciones. Te cuestionas todos los aspectos vitales”, señaló la ponente.

Varela puso de manifiesto que el feminismo radical ha demostrado, con el paso del tiempo, ser la única forma capaz de hacer cambiar las cosas puesto que lo que se busca lograr es un cambio estructural.

La oradora afirmó que “costó ver las posibilidades de Internet”, sobre todo, porque los discursos feministas que se publican no están socialmente bien vistos, ya que el contenido que se crea va contra el sistema, por lo que no se espera recibir ningún aplauso con su difusión.

Sin embargo, la parte positiva es que al estar en la red este tipo de contenido se puede viralizar y existe la posibilidad de que llegue a más gente. La parte negativa de esto es que “siempre hay peligro de que la gente se quede con el contenido más vacío o de que se acaben los contenidos”, apuntó la coordinadora de Faktoría Lila.

En lo referente a las redes sociales, en plataformas como Twitter, no se debe militar ni debatir. Son herramientas digitales que, además, generan una sensación de feedback ficticio. No son debates reales ni tampoco son espacios de acción pues esta se encuentra en la calle. Su función se centra en crear llamadas de atención y como lugares de difusión. Asimismo, tienen un componente pedagógico, pero “la persona que lo comunique no tiene la obligación de educar constantemente. Se deben tener unos conceptos básicos” atestigua Irantzu.

Internet y las redes sociales han hecho vídeos y canciones que han ayudado al movimiento feminista. Son un arma de propaganda a través de la cual, “se pueden decir cosas con mensajes muy marcados y con intención adoctrinadora y la gente lo recoge. Algunos se vuelven mainstream”, señaló la periodista vasca.

Desventajas

A pesar de ser una herramienta muy útil, las redes sociales también presentan desventajas. Una de ellas, son los falsos debates que, en sí, son más polémicas que debates. “Las redes sociales han sobredimensionado las polémicas de malas formas, ante personas que lo único que hacen es discrepar”, relató la creadora de El Tornillo que también apunta que “las redes sociales no son una vida real”.

Por el contrario, son varios los beneficios de estas aplicaciones, ya que se adaptan a la inmediatez del mensaje, así como a los nuevos lenguajes que se crean a partir de formatos actuales. Además, permiten la construcción de discursos sencillos que ayuden al receptor a comprenderlo fácilmente. Otra ventaja, es que las redes han construido redes, permiten la conectividad inmediata con personas que se encuentren a largas distancias. Asimismo, es fundamental el hecho de que desaparecen los intermediarios, permitiendo la ausencia de filtros que delimiten los contenidos. En resumen, se puede hablar de todo en cualquier momento y dirigirse al mundo entero.

Para finalizar su intervención, Irantzu manifestó la importancia de tratar el tema del feminismo en redes bajo un toque de humor, que “es más atractivo y se permiten más cosas, genera menos rechazó”, concluyó la ponente.

Dos ponencias de carácter pedagógico para cerrar el ciclo

La jornada de ayer al mediodía continuó con la charla sobre educación sexual ofrecida por Carmen Ruiz Repullo. Por la tarde las conferencias trataron sobre los valores y la socialización educativa a través del reggaeton y sobre las desigualdades y estereotipos de género en la cultura del videojuego. Enrique Javier Díez Gutiérrez y Dhaunae de Vir estuvieron al frente de los coloquios, respectivamente. El curso finaliza hoy con dos conferencias matutinas: La primera sobre educación crítica con enfoque de género, a cargo de Jurjo Torres Santomé y, la segunda, también de carácter pedagógico, con Elena Simón Rodríguez.