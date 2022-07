El Partido Socialista de Lalín, en respuesta a las palabras del alcalde José Crespo, sobre el contrato de redes sociales del Concello insiste en que “no se va contra una persona, sino que se pone sobre la mesa un contrato público de dudosa ética y legalidad, así como un despilfarro de fondos públicos, porque el Concello ya tiene dos asesores de comunicación”.

Los socialistas informan de que las tres empresas a las que se ha pedido presupuesto son de fuera de Lalín, entre las que destaca una en Benalmádena y dos de ellas pertenecen a exconcejales del Partido Popular, una en Lalín y otra en Santiago. Así, el PSOE se pregunta si tener la empresa fuera y ser ex concejal del PP era uno de los requisitos para acceder a este contrato. Los socialistas insisten en que desde el gobierno local no se ha dado ninguna explicación sobre el contrato en cuestión, al contrario vemos triviales ataques o declaraciones a nuestro partido o familiares de miembros del mismo que están fuera de la vida política municipal. Para los socialistas, el Gobierno desprecia que empresas de Lalín que no tengan opciones de presupuestar este servicio, pero sobre todo, solo se pida a empresas afines a exmiembros de su mismo partido político para que puedan gestionar la totalidad del contrato.

Ante la falta de explicaciones por parte del gobierno municipal, desde el Partido Socialista de Lalín solicitarán los informes pertinentes en el Concello de Lalín, “a ver si arrojan más oscuridad a este contrato o, por el contrario, lo aclaran”.