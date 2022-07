¿Nótase o cambio climático en Lalín e a súa comarca?

As persoas de idade máis avanzada, as que naceron antes de 1950, poden respostar a esta pregunta polas vivencias que teñen pasado ao longo da súa vida e, sen dúbida, onde máis van a notar os efectos do cambio climático é no aumento progresivo das temperaturas. Ese aumento nótase perfectamente nesta comarca, orientada ao Norte e dominada por dous vales fluviais de gran importancia, o do Arnego e o do Deza. Seguramente esas persoas maiores, ás que se fai referencia, nos digan que agora hai menos nevadas durante o inverno que antano ou que a cota da neve (liña máis baixa que marca a permanencia da neve invernal nos montes durante varios días) nas montañas ascendeu moitos metros (Serra do Candán e Serra do Faro-Farelo).

Certamente, unha apreciación fiable dos nosos veciños de maior idade (coñemento experiencial) pode ter carácter subxectivo e para demostrar se hai indicios verdadeiros de cambio climático, deberemos acudir a datos cuantitativos, é dicir, consultar os rexistros termométricos que existan ou os que sexa posible acceder a eles. Así que, consultáronse todos os rexistros coñecidos, grazas aos datos recollidos, hai moitos anos, no Instituto Nacional de Meteoroloxía de A Coruña (datos que houbo que adquirir oficialmente pagando as correspondentes taxas), consultáronse as publicacións de D. Ramón Aller, miráronse os boletíns do Ministerio de Agricultura, acudiuse ás oficinas de Nestlé en Pontecesures e obtivéronse datos de Meteogalicia a través do seu portal informático ou de publicacións realizadas por este organismo. Todos eses datos procesáronse por medio dunha folla de cálculo Excel para obter os valores medios e elaborar os correspondentes gráficos.

Estación do Observatorio Astronómico

Creada e controlada polo insigne D. Ramón Aller. Funcionou desde 1928 ata 1939, grazas aos meticulosos traballos do astrónomo lalinense conservamos íntegros os datos de temperatura de nove anos. A estación meteorolóxica estivo instalada no propio Observatorio Astronómico a uns 540 metros de altura sobre o nivel do mar.

Estación do Instituto Laboral

Inicialmente instalada no propio Hospitalillo ao pouco de transformalo en Instituto Laboral, no ano 1957, a uns 565 metros de altura sobre nivel do mar. Esta estación pronto foi trasladada ao Campo de Prácticas Agrícolas do Empalme (Donramiro), tamén, a uns 565 metros de altura. Facilitou datos ata 1966, aproximadamente. Consérvanse tan só dous anos completos con rexistro de temperaturas.

Estación de Ilepsa

Instalada en terreos da Leiteiría, ao lado do regato Pontiñas (o antigo Bervia), a uns 540 metros de altura. Nesta estación recolléronse datos desde 1960 ata 1982. Neste último ano cerrouse a Leitería Ilepsa de Lalín e pasou todo (material, traballadores, etc) a Nestlé de Pontecesures.

O Instituto Nacional de Meteoroloxía (INM)

Na zona Territorial de A Coruña, recolleu os datos do Instituto do Instituto Laboral e de Ilepsa e fusionounos, para obter unha serie completa de catorce anos (datos de temperatura completos dese período de tempo).

Estación de Meteogalicia

Ubicada no Agro de Lalín de Arriba a uns 601 metros de altura. Empezou a funcionar no mes de abril de 2017, polo que, na actualidade, dispoñemos de tan só catro anos cos datos completos de temperaturas.

O problema que presentan os datos existentes é unha notoria falta de continuidade, porque entre 1928 e 2022, un período de 94 anos, tan só dispoñemos de 27 anos con datos completos (datos dos 365 días do ano), que representan o 28,7% do total. Con estes datos tentamos analizar a evolución que seguiron as temperaturas medias na localidade de Lalín, que é a localidade desta comarca que dispón das mellores e máis completas series, nun intervalo de tempo próximo aos 100 anos.

Se comparamos a nosa localidade con outros puntos de Galicia estamos ante a certeza dun feito innegable: o cambio climático é real

Na serie do astrónomo Ramón Aller (1928 a 1939), a temperatura media foi de 11,9ºC, unha temperatura típica dun clima temperado oceánico. Os datos procesados polo Instituto Nacional de Metoroloxía, fusionando as series de Instituto Laboral e ILEPSA entre 1957 e 1982, dan un valor medio de temperatura de 12,3 ºC, polo que entre a década de 1930 e as décadas dos 60-70 a temperatura media na localidade de Lalín subiu uns 0,4ºC. Finalmente, os datos actuais de Meteogalicia, indícannos que o valor medio das temperaturas é de 12,2ºC.

Conclusións

Segundo estes valores, a temperatura media tendería a baixar nos últimos anos, pero hai que ter en conta que a estación de Meteogalicia está a un nivel máis alto que as anteriores e, ao correxir os datos con valores a nivel do mar, estariamos a falar dunha temperatura algo máis elevada. No noso planeta as temperaturas descenden uns 0,6ºC por cada 100 metros e iso mesmo sucede aquí en Lalín (fenómeno comprobado). Como a estación de Meteogalicia (601 m) está uns 60 metros máis elevada ca de Ilepsa (540 metros), entonces a súa temperatura, posta a valor desta última, sería uns 0,35ºC más elevada. Así estariamos a falar dunha temperatura media de case 12,6ºC.

En consecuencia, a temperatura media de Lalín, o centro da Comarca de Deza, con datos homoxeneizados, subiu ao longo de 90 anos, aproximadamente, uns 0,6-0,7ºC. A análise dos datos de temperaturas medias consultados, correspondentes a tres observatorios lalinenses que funcionaron en distintos períodos, permítennos afirmar que a temperatura media desta localidade ascendeu uns 0,6-0,7ºC nun espazo de tempo escasamente superior aos 90 anos.

Se comparamos o sucedido na nosa localidade con outros puntos de Galicia estamos ante a certeza dun feito innegable, o cambio climático é real e leva consigo un aumento das temperaturas.