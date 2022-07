Lula Goce e Cestola na Cachola rematan os seus murais en Cortegada

Lula Goce e Xoana Almar (Cestola na Cachola) veñen de rematar os seus murais na parroquia silledense de Cortegada, elaborados no marco de Mulleres extramuros, iniciativa da Deputación de Pontevedra. O primeiro titúlase A nena de vermello e constitúe unha homenaxe á cativa que acompañou ás artistas na aldea, que representa o presente e o futuro da aldea nun momento no que a maioría da mocidade abandona o rural. Feira e festa é a creación de Cestola na Cachola xunto á capela dos Aflixidos, e simboliza esceas de festa e tradicións galegas mediante a técnica do esgrafiado. A inauguración deste proxecto de tranformación do espazo público rural a través da arte urbana terá lugar este sábado a partir das 10:30 horas.