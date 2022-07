A Deputación de Pontevedra repartiu 13.300 euros en axudas para proxectos levados a cabo en distintos municipios das comarcas por asociacións sen ánimo de lucro. Por parte do concello da Estrada, recibiron unha subvención as asociacións: A Xesteira, para as actividades As Nosas Letras; Rapa das Bestas de Sabucedo, para o Festival Musa da Lingua; e Recreo Cultural da Estrada, para a creación dunha páxina web en galego. Por parte de Lalín, repartiuse entre as asociacións: Amigos do Museo Casa do Patrón, para o libro A Casa do Patrón: o grand ecomuseo do mundo rural galego; etnográfica de Codeseda, para un traballo de campo o libro Etnomedicina e relixiosidade popular galega; e Amigos do Camiño de Santiago, para a produción de materiais en galego.