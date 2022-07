El alcalde de Lalín, José Crespo, mostró su convencimiento de que el municipio dispondrá de otra ambulancia con el nuevo concurso autonómico del próximo año. “Estamos luchando y estoy convencido de que la vamos a conseguir”, declaró, al tiempo que aseguró haber trasladado esta cuestión a representantes del gobierno gallego. “El conselleiro [de Sanidade ya me dijo que lo veía con buenos ojos y como ya se lo había pedido a Alberto Núñez Feijóo, también se lo solicitaré a Alfonso Rueda, porque para nosotros tener una ambulancia más es un objetivo irrenunciable”, declaró ayer en una entrevista radiofónica.

El mandatario mostró su malestar por la utilización que grupos de la oposición como Compromiso y BNG han hecho del fallecimiento del vecino de Donsión días atrás. “Conozco a esa familia, hablé con ellos y están un poco molestos con la demagogia que se está haciendo con ese fallecimiento, hasta el punto que querían hacer un comunicado mostrando su malestar por la utilización vil y política de la muerte de su familiar”, espetó. Y añadió: “considero de mal gusto intentar imputarnos al gobierno local la muerte de ese señor”.

Sobre este asunto, desvela, habló con el titular de Sanidade, Julio García Comesaña, y recordó que el octogenario finado tenía patologías previas y fue asistido por un médico en su domicilio “en 10 ó 15 minutos” desde la llamada al ambulatorio y fue después el facultativo quien decidió reclamar la presencia de una ambulancia.

Problemas en las obras del Xesús Golmar

El mandatario aludió a la paralización temporal de las obras en el CEIP Xesús Golmar y recordó que la concesionaria debería estar ahora acometiendo el proyecto para dar cumplimiento al acuerdo con la comunidad educativa. “Se comprometió en que nada más finalizar el curso haría la obra y ahora está vallada y se supone que están comprando lo materiales”, dijo. Ante esta situación manifestó: “el responsable de esa obra es la empresa y el Concello el responsable de imponerle la sanción si no cumple con los objetivos del contrato, así que no me va a temblar el pulso para imponerle las máximas sanciones que permitan las leyes”, remarcó. De todo modos apela a la calma y supedita cualquier decisión a la postura que tome la concesionaria.

Crespo también repasó el estado de infraestructuras en marcha o ultimadas como la ampliación del cementerio de A Romea, proyecto adjudicado a la empresa Vilariño por 1,7 millones. El acta de replanteo que determina el inicio de las obras podría firmarse en un mes. Valoró la evolución de los trabajos de humanización de las calles Monte Faro y Maruja Gutiérrez, mientras que la intervención en Areal será expuesta a los vecinos este mes “porque hay que cerrar una serie de detalles”, declaró.

Honores

Por otro lado, en días se tratará de cerrar un acuerdo para la nombramiento de Daniel González Alén como cronista oficial. En el apartado de honores avanzó que la rotonda entre la Avenida da Estación y O Montserrat es el lugar elegido para el homenaje al jardinero fallecido Manuel Sánchez Ledo en un acto previsto a finales de mes y por esas fechas el excomisario de la Policía Nacional Rafael Abeledo López recibirá la Medalla de Ouro de Lalín,.

“Criminalización” de Nicolás Varela

“No me gusta criminalizar a nadie de ningún color político y considero que una persona que estuvo en política y la dejó hace muchos años tiene derecho a vivir, sea del partido que sea”. Esta es la opinión del alcalde respecto de la denuncia pública del PSOE acerca de la legalidad de un contrato al exedil del PP Nicolás Varela para la gestión de las redes sociales del ayuntamiento. “Fue mi concejal hace muchos años y tener un contrato con el Concello es legítimo. Tengo la conciencia muy tranquila y me da la sensación de que como queda menos de un año para las elecciones, vale todo”. Advierte de que Varela forma parte de una empresa de comunicación y por lo tanto “tiene los mismos derechos que una empresa de Lalín” y considera injusto que un antiguo cargo público ya quede deslegitimado para siempre para una relación laboral con el ayuntamiento. “Es una especie de afrenta contra un antiguo compañero, que es buena persona, y tiene buenas relaciones con la oposición; que el PSOE quiera ir contra él de una manera vil, cuando ellos tienen mucho que esconder... Algunas cosas sí son inmorales como usar subliminalmente dinero de la administración para hacer propaganda política”.