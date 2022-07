Se buscan bomberos forestales

La situación del servicio de brigadas forestales en el Distrito Forestal XVI, el que alberga las comarcas de Deza y Tabeirós, resulta bastante desalentadora por la ineficacia de los organismos oficiales a la hora de encontrar a más efectivos.

Inmersos ya en pleno verano, pocos concellos del distrito tienen completamente constituidas sus brigadas. La mayoría de municipios todavía están en pleno proceso de selección para reclutar efectivos y algunos, desde hace pocos días. Por ejemplo, Forcarei aún anunció ayer el anuncio del inicio del período selectivo para entrar a formar parte de su brigada municipal. Esto implica que, al menos hasta finales de julio, no se completará el proceso, por lo que no habrá brigadas que velen por los montes hasta bien entrado el mes de agosto. En un verano tan caluroso como el de este año, no contar con un servicio efectivo para mantener libres de incendios las zonas rurales puede ser sumamente peligroso. Además, que no haya los efectivos suficientes en un municipio no sólo afecta a ese territorio, si no que también a localizaciones vecinas, puesto que en caso de emergencia, brigadas de otros ayuntamientos tendrán que acudir a la llamada de sus compañeros y dejarán su zona desguarnecida.

Hasta el momento hubo bastante suerte, pues además del de A Golada, sólo hubo que lamentar otro incendio en el Distrito XVI. Concretamente, en Silleda el día 9 de julio.

Arde menos de una hectárea de arbolado en Ferreiroa

Un incendio forestal calcinó ayer una superficie de arbolado en la parroquia agoladesa de Ferreiroa que, según la Consellería de Medio Rural, afectó a menos de una hectárea de terreno. La señal de alerta se activó a las 11.22 horas y algo más de 60 minutos después las llamas ya quedaron controladas a expensas de la extinción definitiva. En el operativo intervino un agente, tres brigadas, dos motobombas y otros tantos helicópteros. Toda la comarca está afectada a día de hoy por un indice de riesgo de incendios “extremo”, según la previsiones elaboradas para la comunidad autónoma por la consellería.