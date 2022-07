Una “grave avería” en el bombeo de Chapa podría causar “problemas en el suministro” de agua a la zona de A Bandeira. Así lo indicaba el Concello de Silleda en un comunicado urgente emitido durante la mañana de ayer y en el que pide a la población afectada que reduzca al máximo posible el consumo de agua hasta solventar el problema.

Entretanto, podría haber “de forma puntual” problemas en el servicio de abastecimiento, sobre todo en las viviendas situadas en edificios de mayor altura. Desde el Concello de Silleda, cuya previsión pasa por tener la avería reparada en la presente jornada, se apela a la comprensión de las personas afectadas.

Por ahora, el problema parece no haber repercutido en el suministro habitual a las viviendas. Al menos así lo indicaban vecinos de A Bandeira consultados por esta Redacción, que indicaban a última hora de la tarde de ayer que, hasta entonces, no habían tenido problemas con el abastecimiento.

El Partido Popular se pregunta “cómo es posible que la avería de una de las dos bombas pueda dejar sin suministro a parte de los vecinos de A Bandeira” y cuestiona que se tarde tres días en repararla. Alega que esto no pasaría si la otra bomba pudiera suplir a la averiada. “El problema es que esta segunda bomba también debe estar fuera de servicio y que el Concello no dispone de repuestos para sustituirla”, apuntan los populares, al tiempo que exigen explicaciones al gobierno. “En cualquier concello normal no se le consentiría a ninguna empresa que echase más de tres días para arreglar un bombeo”, añade. Su portavoz, Ignacio Maril, sostiene que el servicio de agua en A Bandeira es “muy deficiente, tanto por la continua turbidez del agua”, como por incidencias como la actual avería, que “tienen que soportar cientos de vecinos en el peor momento del verano”.

Lalín cambiará de concesionaria en un mes

El Concello de Lalín formalizó el martes el contrato con la nueva concesionaria del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento de aguas. Transcurrido el plazo, en la vía administrativa no se presentaron alegaciones a la adjudicación a la UTE compuesta por Taboada y Ramos y Geseco, trámite que se había aprobado en pleno a mediados del mes pasado con los votos favorables del grupo de gobierno, Compromiso por Lalín y BNG y la abstención del PSOE. En el seno del ejecutivo se recibió con satisfacción y sorpresa el hecho de que no se formalizasen alegaciones –el año pasado el concurso fue tumbado por una empresa y tuvo que ser licitado de nuevo– y ahora solo podría echarse abajo mediante la vía judicial. Tras dar cuenta en pleno del acuerdo, la nueva empresa podría comenzar a prestar el servicio en un mes. Estamos ante el contrato de mayor calado del presente mandato desde el punto de vista de su impacto económico, pues el importe de adjudicación rebasa los 32 millones de euros para un servicio a 20 años con posibilidad de prorrogarse otros cuatro más. En el contrato se detalla un anexo relativo a los anteproyectos de las obras de ampliación de la red de saneamiento propuesta por el ayuntamiento. En este documento se incluían una decena de intervenciones que sumaban 3.235.312 euros. Son saneamientos en Soutullo (92.626 euros), Xar (139.635), A Xesta (492.525), Donramiro (63.149), Toimil (130.915), Gresande (519.644), Santiso (389.686), Maceira (188.267), Noceda (551.365) y Sello-Bermés (667.495 euros).

A Estrada pide que no se utilice la traída para regadíos o llenado de piscinas particulares

El alcalde de A Estrada, José López, hizo ayer un llamamiento a la ciudadanía a “realizar un consumo responsable de agua” después de saber que la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Parada lleva “bombeando ininterrumpidamente desde el pasado 7 de julio”. El comunicado municipal llega solo dos días después de que desde el Concello se indicase a esta Redacción que no estaba prevista la adopción de ninguna medida, más allá de las recomendaciones de la Xunta de Galicia, para evitar posibles restricciones en el abastecimiento. Pero, ayer, el gobierno local tuvo conocimiento de que en las últimas 24 horas se habían procesado en la ETAP 4.300 metros cúbicos y se gastaron 4.600, lo que supone que se está consumiendo más agua de la que se genera. Esta situación se ve agravada por la ausencia de lluvia y la ola de calor que azota Galicia durante las últimas jornadas, provocando que el caudal del río Umia tenga un nivel muy bajo que impide suministrar una mayor cantidad de agua y lastrando, por tanto, la capacidad de abastecimiento. El regidor local insta a la ciudadanía a “evitar en la medida de lo posible el uso de los recursos de la traída para realizar las labores de regadío o para llenar piscinas particulares”. Adviertede que, “si no hay ningún tipo de regularización por parte de los usuarios, se tendrán que llevar a cabo medidas restrictivas desde el Concello”, aunque, “por el momento, no están contempladas”. El agua de la traída se envía desde Parada a los depósitos de Penerada para su distribución por el casco urbano y los núcleos rurales más próximos. En Codeseda existe otra red pública, cuya capacidad fue aumentada recientemente con una inversión de más de 150.000 euros en la captación.