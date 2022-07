El salón teatro de Lalín acogió ayer el acto oficial de apertura de la décimo séptima edición del curso de verano sobre igualdad que en esta ocasión abordará temas como pornosocialización, manosfera, violencias y coeducación. La secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, fue la encargada de abrir el seminario, acompañada del alcalde, José Crespo; la edil Begoña Blanco; y la profesora de la USC y codirectora del curso, Milena Villar Varela. Una de las premisas de esta actividad formativa es “hacer frente al sistema patriarcal, a los momentos de odio y misoginia” o la adquisición de competencias para la vida laboral y personal.

Crespo mostró que las diferencias desde el primer curso hasta esta edición son abismales y manifestó que el avance que se consiguió fue evidente. Agradeció a la USC por apoyar siempre estos temas e implicarse en su mejora. Destacó que “hay que vivir y dejar vivir pero por desgracia siempre hay una parte minúscula que intenta imponer algo los demás”.

Mientras tanto, López Abella destacó, como el mandatario, que la sociedad mudó y está en continuo cambio. Argumentó que ser feminista es buscar la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres. Mencionó también que “tenemos que seguir trabajando por una sociedad igualitaria de hombres y mujeres. No se puede entender la igualdad si no se trabaja de manera transversal”. Asimismo destacó que la Xunta tiene también un plan lo cual está dotado de 900 millones e insistió en que hay que seguir trabajando en materia de trata de mujeres ya que aún “día de hoy se están desarticulando redes de tráfico de niñas y mujeres tanto en Galicia como España”. Uno de los puntos fuertes de las políticas de igualdad del gobierno gallego, dijo, es la transversalidad y la atención a la diversidad de la sociedad y de las mujeres en particular. “En nuestra apuesta por la igualdad no va a quedar nadie atrás”, remarcó.

Otras de las premisas que se intentan conseguir con estos cursos es luchar contra lo sexting bulling y ciberbulling. Para finalizar, la secretaria general mencionó que es necesario contar con el apoyo de los hombres para conseguir las cosas, y sobre todo que ellos se adapten a las nuevas masculinidades.

Por su parte Begoña Blanco responsable municipal en materia de Igualdad, que abrió y condujo el acto, agradeció el apoyo que el curso tiene a lo largo del tiempo así como la asistencia de las distintas personalidades y sube todo de las profesionales y expertas que iban a impartir materias en el mismo.

La magistrada especialista en violencia de género Paz Filgueira ofreció la conferencia inaugural, donde abordó además la prostitución o la trata de personas. Octavio Salazar, Beatriz Renea Triviño, Alejandro Villena completaron el elenco de ponentes.

Hoy intervendrán Miguel A. Arconada Melero, Lionel S. Delgado, María Lameiras y María Reimóndez, que hablarán sobre educación, machismo en las redes, masculinidades, hostilidad y benevolencia entre otros temas.