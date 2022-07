La Concellería de Promoción Eonómica repartirá a través de diferentes convenios la suma de 35.500 euros. Las beneficiarias serán asociaciones empresariales y comerciales de A Estrada, que recibirán estas subvenciones directas con el objetivo de fomentar la actividad empresarial y ayudar a los productores locales. Estas ayudas se aprobarán el próximo lunes y los beneficiarios son: ACOE, que percibirá casi la mitad del importe total, 15.000 euros; la Asociación Comarcal de Empresarios, perceptora de 5.000 euros; esa cantidad será la que reciban también la Asociación de Fabricantes do Moble y la Asociación de Hostaleiros da Estrada; la Asociación de Empresarios do Polígono de Toedo recibirá por su parte 4.000 euros; por último. la Asociación de Pracieors do Novo Mercado se beneficiará de 1.500 euros. Estas ayudas complementan a las subvenciones municipales para incentivar y fomentar la creación de empresas, que tienen un valor de 30.000 euros y de las que se benefician 30 empresas y autonómos estradenses.