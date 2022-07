La Policía Local de A Estrada inició la retirada de 8 vehículos, identificados en estado de abandono y ubicados en varias calles de la localidad. Desde el Concello se espera que esta actuación sirva para “mejorar la imagen del pueblo” y eliminar estos “elementos contaminantes”, que reducen muchas de “las plazas de aparcamiento disponibles” en el casco urbano.

La campaña se inició con la retirada de dos vehículos, el primero localizado en la calle Manuel de la Calle, y el segundo en la Avenida de Marín. El Concello pretende retirar otros 6 automóviles abandonados durante los próximos días. Concretamente, la Policía Local recogerá estructuras abandonadas de la N-640, a la altura de Matalobos, en la calle 14, en el Camiño Real, en la 2ª Travesía do Matadoiro, en el Camiño a Ouzande, en el Camiño das Pozas y en la Avenida de Pontevedra.

La intención del Concello es que estos trabajos de retirada de vehículos abandonados no se limite a las calles del casco urbano, si no que se realicen a lo largo de todo el municipio. Durante las próximas semanas, la Policía Local centrará su actuación en el rural estradense, donde se identificaron cerca de 100 vehículos que podrían estar en situación de abandono, tanto en la vía pública como en terrenos privados. De esta centena, alrededor de 50 automóviles ya fueron retirados por sus propietarios al recibir la notificación de la Policía Local, pero muchos otros todavía no pudieron ser identificados. Por resultar imposible iniciar un contacto con el propietario, o bien por superar el plazo de 30 días del que disponen los dueños para retirar los vehículos, el Concello procederá a la retirada forzosa de unos 40 automóviles repartidos por diferentes puntos del rural estradense.

El gobierno local señaló que la retirada del vehículo y el posterior desmontaje y desinfección correrán a cargo de una empresa contratada por la Diputación de Pontevedra, dado que el ente provincial tiene un convenio firmado con el Concello. De esta manera, A Estrada pretende limpiar sus calles, retirando varios vehículos que llevan años entorpeciendo el tráfico dentro del casco urbano y que, además, son un foco de enfermedades y alimañas. El Concello pretende que la actuación se realice lo antes posible y que no se vuelvan a repetir este tipo de imágenes tan desagradables.