Pedaladas por el medio ambiente

Cerca de un centenar de personas llegaron pedaleando a la comarca como parte de la Ecomarcha. Esta ruta ciclista, organizada por Ecoloxistas en Acción, recorrerá distintos puntos de Galicia durante 15 días. Tras empezar el día 9 en un acto en Pontevedra, finalizará el próximo 24 en la ciudad de Lugo. En estos primeros días ya tuvieron cierto protagonismo Cerdedo-Cotobade y A Estrada, que recibieron a todos los miembros de la marcha.

Si bien en A Estrada solo se realizó una pequeña parada en la Plaza del Concello, donde los ciclistas descasaron y cogieron fuerzas, en Cerdedo-Cotobade hubo un encuentro con diversas asociaciones. Eólica Así Non y Alarma Terra de Montes charlaron con los integrantes de la expedición para tratar diversas problemáticas que afectan a su territorio. La primera fue la de los proyectos relacionados con la energía eólica que existen en la actualidad por la zona. Eólica Así Non destaca que el número de parques proyectados llega a los 20 y que es totalmente inviable su construcción. El maltrato de los recursos y paisajes naturales es algo que preocupa en gran medida a los vecinos de la zona, que llevan años en lucha.

Por su parte, Alarma Terra de Montes puso el foco en la posibilidad de que se termine llevando a cabo la apertura de la Mina Alberta I. Este proyecto, considerado como uno de los más importantes a nivel gallego por su extensión y capacidad, pretende extraer litio en un espacio de unas 1500 hectáreas distribuidas en más de 20 kilómetros de longitud. Las quejas también residen en que la tramitación se realizó sin ser sometida a evaluación de impacto ambiental y sin la posibilidad de participación pública. Pese a que este plan lleva años parado y cambiando de posibles empresas explotadoras, existen aún posibilidades de que se lleve a cabo en un futuro próximo.

Además, en su visita a Cerdedo-Cotobade, los participantes en la Ecomarca visitaron la casa del pueblo de Cotobade, donde comieron y descansaron. Allí también tuvieron un encuentro con las personas que gestionan el Coto de Erixiña, quienes les explicaron las labores que realizan el día a día para custodiar el monte comunal. También aprovecharon la visita para descansar y refrescarse en un río de la zona. Tal y como explica Cristóbal López, encargado de la zona de Vigo y Rías Baixas de Ecoloxistas, “el calor y las condiciones del relieve de esta zona es muy dura para los participantes de la ruta, que son en su mayoría ciclistas casuales que no están acostumbrados a tanto esfuerzo”. “Muchos de los miembros de la Ecomarcha no conocen como son estas zonas de Galicia, ya que son de fuera” destaca Cristóbal López acerca de las dificultades que pueden encontrar los participantes en lugares como Cerdedo-Cotobade.

La minería, foco principal en las paradas de la ruta

Tras su paso por A Estrada, la marcha llega a Padrón, abandonando ya la provincia de Pontevedra. Su camino seguirá pasando por distintos puntos de la geografía gallega afectados por, principalmente, problemáticas relacionadas con las minas. Desde Ecoloxistas destacan que la idea principal de esta marcha no residía en focalizar la acción sobre las consecuencias de la minería y sus explotaciones, pero en Galicia es una de las mayores amenazas contra el medio ambiente. Así, entre los puntos por los que pasará la ruta está el municipio de Lousame, que cuenta con la mina de San Finx, reabierta en 2009 y con distintos procesos penales abiertos en su contra. No muy lejos de allí, en Touro, los vecinos llevan años protestando para impedir que la mina de la localidad vuelva a su funcionamiento ante el interés empresarial en recuperar la explotación. Por eso pasarán por ahí y aprovecharán para pasar por Santiago, donde se unirán nuevos ciclistas. La siguiente mina que visitarán será la de Varilongo, en San Salvador, la cual reanudó su actividad en 2011 sin realizar muchos de los trámites necesarios. La mina que no reanudó su actividad pese al informe favorable de la Xunta fue la de Corcoesto, en Ponteceso. Esta explotación iba a volver a funcionar entre 2011 y 2014, tras grandes irregularidades de la administración, según Ecoloxistas. Entre las paradas también estará el Monte Neme, que ganó popularidad gracias a sus aguas tóxicas, causantes de graves problemas a bañistas incautos. Por último, la Ecomarcha irá hasta la cantera de A Viñas, en el municipio de Pontedeume. Esta explotación se puso en funcionamiento tras décadas de inactividad en base a un permiso caducado.