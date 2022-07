A Estrada recibiu onte ao Grupo de Baile e de Gaitas do Centro Galego de Bos Aires, que está a visitar o país para conmemorar o Día da Galicia Exterior. A formación, composta por moitos descendentes de estradenses emigrados, recorreu durante a mañá as rúas do casco urbano. Puideron interpretar varias pezas antes de ser recibidos polo alcalde na Praza do Concello. Posteriomente, desplazáronse ata Montillón, onde actuaron nas festas de San Bieito.