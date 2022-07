A Estrada, capital gallega de los “berries”

A Estrada se convirtió ayer por la mañana, por segundo año consecutivo, en la capital de los berries gallegos. El Novo Mercado de la localidad acogió la II Feira dos Froitos Vermellos, que superó el éxito de la edición de 2021 con una cita que duplica las dimensiones de la anterior.

La feria, organizada por el Concello de A Estrada y la Asociación Berries Galicia, contaba este año con más del doble de puestos que en el pasado ciclo. Un éxito que también se trasladó a la asistencia, así como al producto ofrecido, pues se agotaron existencias a media mañana.

La organización de la cita señala su importancia para dar a conocer este producto gallego y las posibilidades de elaboración. En la feria, además de probar y comprar los productos de forma natural, también se pudieron descubrir distintas preparaciones con frutos rojos.

Desde las 10:00 de la mañana, un total de 16 productores de frutos rojos y elaboradores de productos con esta materia prima como ingrediente estrella abrían sus puestos al público. En la inauguración de la feria estuvieron presentes Silvestre José Balseiros Guinarte, director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias; José López, alcalde del Concello de A Estrada; Óscar Durán, concejal de Promoción Económica, Miguel Óscar Rancaño, concejal de Sanidad, Turismo y Relaciones Institucionales. y Ramiro Touceda, presidente de Berries Galicia.

La cita contó también con un DJ, una degustación gratuita de frutos rojos frescos, productos elaborados y cócteles así como el sorteo de una cesta de frutos rojos entre las personas que compraron en el comprado. Además, el público también pudo disfrutar de un “showcooking” con esta fruta como producto estrella como una degustación gratuita de cócteles sin alcohol.

Hasta la feria se acercaron también personas interesadas en cultivar frutos rojos, que pudieron obtener información en el puesto de la asociación Berries Galicia.

Por su parte, el director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros reivindicó el potencial de crecimiento que ofrecen este tipo de productos a nivel alimentario y económico.

El director puso en valor que el de los frutos rojos es un sector en alza, como prueban los 15 productores que participan en la feria de este año, lo que supone un gran incremento frente a los seis que participaron en la del año pasado. Además, Balseiros destacó el papel estratégico de los frutos rojos con vistas al futuro, gracias a su condición de productos no solo locales y de calidad, sino también sostenibles.

Participantes de esta edición

Concretamente, participaron los siguientes productores de frutos rojos: Os Arandiños (Vilalba), Finca Arandeiras de Ferraces (A Baña), Finca A Estoxa (A Capela), Biogalaica 2011 S.L. (Palas de Rei), Finca San Miguel (San Cristovo de Cea), Ecoarándano (Santa Comba), Terras do Norte (Castroverde), Berries do camiño (Lugo), Frutas y Hortalizas Río Ulla S.A.T. (A Estrada), Susana Refojo (Dodro), Finca do Muíño de Cuíña (Lalín), Biofruitgalicia (A Estrada) e Finca de Teo (Teo).

Respecto de las empresas que utilizaron os este ingrediente como materia prima acudieron la pastelería Mimela y Casa do Pan, ambos de A Estrada, así como las mermeladas de Nela Gourmet (Ourense).