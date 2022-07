La secretaria xeral del PSOE de Lalín y edil, Alba Forno, mantiene la ilegalidad de la contratación al exedil popular Nicolás Varela del servicio de gestión de las redes sociales del ayuntamiento. Justifica esta aseveración en, por un lado, que la propia ley de contratos impide que se encadenen dos acuerdos por el mismo cometido y al tiempo que la cuantía de adjudicación rebasa el límite de 15.000 euros. Acompañado de la concejala María Iglesias y del secretario de organización del partido, Juan Manuel Justicia, Forno advirtió que es momento de que el gobierno ofrezca explicaciones y en todo caso confía en que el servicio de Intervención revoque acuerdo de la junta de gobierno del 18 de mayo por las razones antes descritas.

En su repaso al proceso dijo que el año pasado el exedil había sido beneficiado de un contrato para idéntico cometido por 9.000 euros. “Ya nos había parecido un derroche, pero ahora se firma con la misma empresa otro por 17.000 euros”. “Estamos seguros que no va a pasar desapercibido para el departamento de Intervención”, declaró, al tiempo que, aseguró, en ambos procedimientos negociados se solicitó presupuesto a las mismas empresas “y solo se presentó la que finalmente se llevó el contrato”. Forno considera que en Lalín hay firmas capacitadas para gestionar este servicio, pero el gobierno pide ofertas a dos de Santiago y una de Málaga. “El alcalde, José Crespo, está metiendo un cargo más de confianza por un sueldo de 26.000 euros en poco más de un año para llevar las redes sociales”. Los socialistas elevarán al pleno de este mes una batería de preguntas sobre este episodio.

“No vamos a callar ante las amenazas; Lalín está cansado de despilfarro, de opacidad, de coacciones y de falta de transparencia”. Dejando a un lado las motivaciones legales que para Forno dejan clara la ilegalidad del contrato, la concejala replicó al edil del gobierno Avelino Souto, quien había defendido la legalidad del acuerdo con Varela y aprovechó para arremeter contra un hijo del portavoz municipal socialista, Román Santalla. “No me voy a rebajar al nivel que está marcando Crespo ni bajar al lodo, pues no forma parte de nuestro ADN pese que estamos acostumbrados al insulto y al menosprecio del alcalde”. Cree que el hecho de que utilice a uno de sus “peones sin escrúpulos” a responder a la acusación de ilegalidad del contrato denota su “nerviosismo”. Así, afirma que el alcalde “traspasó todas las líneas rojas”. “Nosotros no vinimos a la política para atacar, señalar en el ámbito personal a quienes no están en política, no son concejales o no forman parte de una ejecutiva ni para amenazar o amedrentar a ningún medio. Esto queda como otro capítulo triste e intolerable propio de los tiempos del gran amigo de Crespo, el tránsfuga”. Por último remachó: “frente al ruido y al señalamiento, nosotros vamos a confrontar con respeto, ideas y palabras”.