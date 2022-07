El BNG viene de llevar al Parlamento gallego una proposición no de ley para que la Xunta dote de una atención sanitaria digna al vecindario de Cerdedo, con cobertura permanente del personal del centro de salud y su sustitución en caso de permisos, bajas y vacaciones.

Los nacionalistas sostienen que la atención sanitaria en Cerdedo viene sufriendo en los últimos tiempos un continuo proceso de deterioro, precarización y supresión de servicios. Puesto que no se cobren las bajas del único médico del centro de salud, el vecindario no cuenta con atención todos los días de la semana. Por otra parte, no existe servicio de pediatría y para atender niños y niñas es preciso desplazarse hasta Tenorio o Forcarei.

En esta línea, apuntan que la situación fue denunciada en varias ocasiones por parte de los vecinos y vecinas de la localidad, llegando incluso a manifestarse a las puertas de las instalaciones sanitarias, sin que se ofreciese ninguna solución por parte de las administraciones local y autonómica.

Por otra parte, según el BNG, la situación durante la época estival se vuelve todavía más precaria, afirmando que esta semana no hubo atención sanitaria en el centro de lunes a miércoles, al faltar el facultativo, y que durante el mes de julio este sólo atenderá siete días, dejando a la población cerdedense sin servicio.