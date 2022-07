“A rodaxe foi moi intensa, pero axudamos entre todos”

Cristina Andrade (A Estrada, 1995) é cada vez máis coñecida nos fogares galegos. Entre outras cousas, a actriz estradense completou tres tempadas no Malo Será e dúas na serie Os Mariachis. Nesta ocasión, Andrade interpreta a Elba, unha moza que acaba de perder á súa irmá.

–Saudade de ti colleitou unhas cifras moi boas de audiencia na súa estrea. A que cre que se debe esta gran acollida por parte do público?

–Penso que o público desexaba podervolver ver unha ficción, intensa e longa, na Televisión de Galicia, algo que levaba tempo sen facerse. A xente está reaccionando ben, porque a serie contén moita intriga e tramas moi interesantes para o espectador.

–Persoalmente, cal cre que é o punto forte da serie? Que é o que máis lle gusta dela?

–Sobre todo, o que máis me gusta é que dá cabida a todo, porque contén momentos de drama moi duros, pero tamén ten espazo para a comedia. Tamén destacaría o feito de que sexa unha serie para todos os públicos e que o seu formato é de moi fácil consumo, grazas ós capítulos de media hora.

–Aínda que non está no inicio da súa carreira como actriz, nesta ocasión traballou ó lado de xente que acumula unha ampla experiencia no mundo da interpretación. Como viviu esta situación?

–Aínda que soe a tópico, a verdade é que aprendín moitísimo, porque traballei con xente que leva trinta anos na profesión. Creo que funcionou moi ben a mistura entre xente nova e outra con más experiencia. Persoalmente, rodar tanto tempo en plató tamén me resultou moi instructivo, porque eu sempre o fixera en exteriores. Nesta ocasión, toda a rodaxe se realizou en plató, excepto unha semana que o fixemos fóra. Foron momentos moi intensos, tivemos unha gran cantidade de traballo, pero o bo ambiente que había no equipo, sen grandes individualidades, axudou moito. O ritmo era tan acelerado que sen un equipo bo e solidario, a cousa non funcionaría. Foi un pracer.

–Como describiría a Elba, a súa personaxe na serie?

–Elba é branca, pura, noble e humilde. É unha personaxe que evolucionará moito co paso dos capítulos, pero ó principio vive un pouco ensombrecida pola súa irmá, que morre no primeiro capítulo. A serie comeza cun drama moi gordo e ela está sumerxida nese contexto, que a supera un pouco.

–Cara onde evolucionará a personaxe de Elba nos vindeiros capítulos?

–Haberá unha evolución clara, porque esta personaxe está como moi contida. Elba é moi xenerosa, entón parece que se preocupa polo resto, máis que por ela mesma. O normal é que, nalgún momento, Elba acabe por estoupar.

–Vou facer que se venda un pouco: Como se definiría a vostede mesma como actriz?

–É unha pregunta moi difícil. Son unha actriz que necesita nutrirse de experiencias constantemente para mellorar. Creo que son unha artista ecléctica que pode resolver ben o seu traballo e chegar a diferentes lugares. Pero iso, sempre ca necesidade de seguir aprendendo e de conectar ca xente.