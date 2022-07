La Praza da Feira vuelve a estar en el centro de la polémica, y como no podía ser de otra forma, el protagonista es reincidente: la arena compactada. En esta ocasión el portavoz del grupo municipal socialista, Luis López Bueno, exigió ayer explicaciones al gobierno local en pleno ordinario, en relación a un escrito presentado por la empresa Covsa, adjudicataria de las obras, con fecha del 12 de mayo de 2022, a propósito de este material proyectado para el firme de la plaza.

Según López Bueno, los responsables de la ejecución de la obra advirtieron al ejecutivo de José López en esa fecha de que el pavimento no era adecuado. Concretamente, hicieron llegar al ejecutivo el mensaje de que después de realizar varias comprobaciones, consideraban que este no era el tipo de pavimento adecuado para la plaza por su pendiente longitudinal y la celebración de las ferias semanales. Presuntamente, también advirtieron de que estos usos requerirían de una dureza y permeabilidad que no garantizaba este tipo de pavimento, obligando, con casi toda seguridad, a un mantenimiento de rosanteo y compactación, después de cada uso por parte de la población. El socialista tachó de “inaceptable” que ni el alcalde ni el concejal de Urbanismo hicieran caso de las advertencias, y valora que “o mintieron sobre el pavimento o no tenían ni idea de lo que se gestiona en el Concello que en teoría dirigen”.

Del mismo modo, el líder de la oposición también ve “indecente” que los responsables políticos “mintiesen a los vecinos, en público y en privado” garantizando que el firme de soportaría las actividades que se venían organizando en este espacio. El portavoz compartió la preocupación de los feriantes al respecto de los nuevos problemas que plantea la arena compactada, ya que, afirmó que, “al mal olor y al hecho de que no soporta el agua hay que unirle el desgaste que ya comienza a sufrir el terreno, provocando el levantamiento de polvo suelto”.

Por otra parte, advirtió de que este es un problema “de difícil solución” y proclamó su intención de consultar a los técnicos para valorar posibles respuestas.

Finalmente, López Bueno sentenció que “la plaza va a ser inútil llueva o haga sol, al ser claramente incómoda haga el tiempo que haga”. En este sentido, reclamó una reunión urgente con técnicos municipales para valorar posibles soluciones a los tres problemas que plantea esta obra. Por ello, el portavoz socialista preguntó en el pleno si el gobierno ya inició las gestiones necesarias para una solución al firme de la plaza o si se quedará como está.

En su día, el alcalde había confesado a este medio que en cierto punto de la obra el Concello se puso en contacto con el arquitecto del proyecto para barajar otro tipo de pavimento, y que la insistencia de este en mantener lo proyectado, así como la votación mayoritaria a esta opción por parte de los estradenses, fue lo que les convenció de seguir adelante con la arena compactada. De igual forma, el concelleiro de Urbanismo, Gonzalo Louzao, pidió un voto de confianza para el firme poco después de que la lluvia dejase ver los primeros estragos. Ambas fueron declaraciones que se prestaron a diversos medios tras la apertura de la Praza da Feira, el 20 de junio.

Parece, pues, que el debate entre retractores y defensores de este tipo de suelo está lejos de apagarse. Mientras, ni Covsa, empresa encargada de realizar la reforma, ni RVR, estudio de arquitectura responsable de la elaboración del proyecto, no se han manifestado todavía al respecto.