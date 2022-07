La plantilla de La Veneciana rechaza la propuesta de un incremento del 5% ofrecida por la empresa. A la salida de la reunión mantenida ayer entre la gerencia de la firma y los representantes sindicales, Marcos Conde, de la Confederación Intersindical Galega (CIG), señalaba que “la empresa lanzó una propuesta que nosotros como CIG llevaremos este lunes a la asamblea de trabajadores para su debate pero que de momento consideramos que es inaceptable.” Conde explica que en esta proposición empresarial “no se garantiza la recuperación del poder adquisitivo que en este momento tiene la forma del IPC. Hay una oferta que en otros momentos sería importante, un 5% encima de la mesa, para este año para el 2022, pero no ahora”. El sindicalista razona su rechazo indicando que “hay condicionamientos que son imposibles, como que no haya una revisión del IPC cuando en este momento ya está en el 10% y que, además, sería a pagar a partir del 1 de septiembre y ni siquiera desde principios del año.” Por todo ello, el representante de la CIG cree que la asamblea de trabajadores dirá que no a la proposición forzando así una nueva ronda de negociaciones. Los trabajadores de La Veneciana se concentraron el miércoles ante sus instalaciones de O Espiño, en Lalín, para reivindicar una clara mejora en sus condiciones laborales, sobre todo en las retribuciones salariales.