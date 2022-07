Agolada presenta su programación cultural para este verano con una importante variedad y buscando llegar a todos los públicos. A lo largo de la temporada estival el municipio acogerá eventos de distintas características como música, teatro, artesanía, fotografía...

El pistoletazo de salida lo dará Corazón da Artesanía, correspondiente al IX Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia. Este evento, organizado por la Xunta en colaboración con el Concello, se celebrará entre los días 8 y 10 de julio en el recinto de Pendellos. A la vez que este encuentro, concretamente el día 9 a las 20.30 horas, habrá una presentación de dos libros en la Praza do Concello. Se trata de El Pinchadiscos Maléfico y 2500, las dos últimas obras de Pablo Otero Barrio, vecino de Agolada. Entre los días 12 de julio y 12 de agosto se podrán visitar en varios de los Pendellos una exposición fotográfica del también agoladés Jesús Faílde Oro, poseedor de un gran archivo fotográfico.

El teatro cobrará protagonismo en esta programación el 22 de julio a las 20.00 horas en la Praza do Concello. La empresa de cuentacuentos Polo Correo do Vento interpretará su obra De Valdeorras a México. Terra A Nosa. En esta actuación se podrá conocer la vida y obra de Florencio Delgado Gurriarán, escritor al que se le dedicó el Día das Letras Galegas de este año. El espectáculo, de carácter familiar, alterna la narración de la biografía del escritor con la ilustración y la interpretación de piezas musicales. Además, al concluir se celebrará un coloquio y un obradoiro en el que los más pequeños podrán caricaturizar al ilustre autor valdeorrés. Para finalizar julio, el cantante Antonio Barros dará un concierto en la Praza do Concello a las 20.00 horas. Barros, quien cuenta con una gran trayectoria, fue el ganador del concurso Recantos del programa Luar de la Televisión de Galicia en el año 2017.

Pasando a agosto, el día 6 a las 18.00 horas en el Auditorio Municipal Manuel Costa Casares se distinguirá a Marisol Soengas como hija predilecta de Agolada. El homenaje a la investigadora natural del municipio está organizado por las asociaciones Bico da Balouta y Baluarte dos Pendellos en conjunto al Concello. La XXV Mostra de Artesanía, a expensas de anunciar su programación concreta, se celebrará los días 11 y 12 de agosto. Para esta edición ya hay anotados una treintena de artesanos y alguna de sus muestras compartirán espacio con la exposición de Faílde Oro. El 13, tendrá lugar una ruta de senderismo enmarcada en el programa Goza do Ulla. La salida será a las 10.00 horas en la Eira da Xoana de Ramil, donde se explicará el proceso de recuperación que siguió dicho lugar. La ruta recorrerá la Canle de Ramil y pasará por el monte de Basadroa, informando a los asistentes acerca de los petroglifos de la zona. Los interesados en esta ruta de dificultad media y en la que se recorrerán unos 10 kilómetros, podrán anotarse a través del correo prensagolada@agolada.es o del teléfono 986788062 extensión 3002.

El último evento de agosto tendrá lugar el 26 a las 18.30 horas, con la proyección del cortometraje A vontade do esquecemento, grabada en el municipio agoladés bajo la dirección de Raquel Currás Martínez y la producción de Cumac Produccións. Para finalizar la programación cultural de verano, el 2 de septiembre a las 20.00 horas, el grupo de Acordeonistas Bieito Blanco darán un concierto en la Praza do Concello.