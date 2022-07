Cortegada xa presume de murais

Comezan a visualizarse os primeros resultados do programa pioneiro Mulleres Extramuros, que se está a desenvolver de xeito piloto na parroquia silledense de Cortegada. Trátase dunha iniciativa lanzada por primeira vez este ano pola Deputación de Pontevedra para encher de arte mural o rural da provincia.

Logo dunha primeira etapa de investigación e convivencia coas mulleres da aldea, para intercambiar experiencias e historias inspiradoras, as artistas que participan na iniciativa están comezando a desenvolver os seus proxectos específicos de intervención, xurdidos a raíz das historias e vivencias experimentadas en Cortegada. Así, Xoana Almar, de Cestola na Cachola, ten xa avanzada a súa proposta e Lula Goce está en pleno proceso, desenvolvendo o seu mural na fachada lateral dunha vivenda.

Pola súa banda, Tamara Alves, Basilisa Fiestras, Virginia Bersabé, Laura Iturralde e Ness Morais iniciarán estes días as súas pezas na aldea. O sábado 16 de xullo terá lugar a xornada de peche de Mulleres Extramuros, na que participarán a presidenta provincial, Carmela Silva, as artistas e toda a veciñanza de Cortegada que se implicou e participou no proxecto e onde se poderán ver xa todas as intervencións artísticas rematadas.